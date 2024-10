Al advertir que denunciará las irregularidades que se deben denunciar de las aún autoridades del Ayuntamiento de Puebla, el alcalde electo José Chedraui Budib, priorizó que esto no representa una cacería de bruja, pero rechazó la supuesta línea crediticia por 600 millones de pesos que pretende adquirir el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez.

La víspera el Tesorero del Ayuntamiento, Omar Coyopol Solís reveló que existen pasivos por 590 millones de pesos, recurso que investigará la autoridad electa este mismo día cuando le entregan las carpetas durante la junta que sostendrá con Domínguez Sánchez al mediodía de este martes 8 de octubre en Palacio Municipal.

Acompañado por el futuro Secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez y el coordinador de regidores morenistas, Gabriel Biestro Medinilla, aclaró que no solapará a nada ni a nadie y denunciará cualquier irregularidad que encuentre en la gestión municipal que concluirán labores el lunes 14 de octubre, sin que represente una cacería de brujas.

“Estamos igual que ustedes; no estamos enterados del estado financiero que guarda el gobierno y sobre otras cosas que afectan la operación del actual gobierno de la ciudad; sobre la solicitud de un crédito que la actual administración pretende solicitar para cubrir lo que no han podido pagar, les digo que no estoy de acuerdo. No se vale ocultar información y no ser transparente".

Precisó que en las ultimas reuniones de transición decidió no participar debido a la falta de certeza en la información.

“En las reuniones de entrega-recepción muy poca o nula y se nos informó que había suficiencia financiera para el arranque, aunque no se quiso compartir la información formalmente; en las últimas reuniones decidí no participar porque no eran productivas y sentíamos que nos ocultaban información y fue cierto".

Acentuó que hay un hueco financiero en el Ayuntamiento de Puebla de Adán Domínguez Sánchez, además en los encuentros previos se comentó al equipo de transición que había un faltante de 300 millones de pesos, pero eso fue hace dos meses.

Exigió al Ayuntamiento de Puebla de Domínguez Sánchez exolicar qué está pasando y en qué se ha gastado el dinero, recurso que es de todas y todos los ciudadanos, al precisar que eso transparenta falta de experiencia.

Anunció que este día durante su reunión con Domínguez Sánchez y su equipo pedirá que le den acceso a la contabilidad gubernamental y con transparencia, las aún autoridades digan cómo está la situación financiera el principal ayuntamiento del estado, y refrendó que encontrarán varias sorpresas, que seguramente no serán positivas.

“Quiero ser claro con el actual gobierno, les hemos dado la apertura, hoy les digo que no solaparé, ni callaré nada de lo que está mal, será público".

Reafirmó el compromiso para encabezar una administración, transparente y "anuncio" que denunciaremos lo que tengamos que denunciar, quien haya hecho las cosas mal, será denunciado.

Manifestó que recibieron un gobierno de cero, pero no de 10 como lo dijeron tanto el exalcalde Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, con un presupuesto cero, cero calles en buen estado, muchos baches, cero servicios y sin seguridad.

Pidió a la contraloría un informe puntual financiero de cada dependencia para conocer lo que realmente sucede en la comuna.

Indicó que el problema viene desde Eduardo Rivera y, ahora, con Adán Domínguez, pero priorizó que "quienes se metieron el pie fueron ellos mismos y lastimaron a Puebla".

Anunció que no pedirá al Congreso apruebe o no la línea de crédito, por ser responsabilidad de las y los legisladores, pero recapituló no se debería endeudar a las y los poblanos.

Reveló que en días pasados observaron a un camión con personal rompiendo papelería del Ayuntamiento de Puebla, acto que debe estar acreditada ante la Contraloría municipal.