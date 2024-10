El presidente de la comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Puebla, Fernando Sarur Hernández, advirtió que el aún alcalde, Adán Domínguez Sánchez no dejará ninguno "hoyo" financiero o deuda pública como dicen diversos morenistas para buscar los reflectores de los diversos medios de comunicación.

Pero, aclaró que sí dejarán pagos pendientes que se cubrirán con el presupuesto anual con el que cuenta la administración y con el que llegará en los dos meses y medio del siguiente gobierno.

Insistió que todas esas operaciones contables, corresponden a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2024, aprobada en Cabildo y por el Congreso.

Dijo que solicitó los estados financieros del ayuntamiento, que generaron polémica por sus rivales de la arena política, insistiendo que no me encontró ningún "hoyo" financiero ni deuda, como intentan manipular los morenistas con representantes de sus partidos partidos satélites, dijo.

"La verdad es que no tengo ningún temor hubo alguna inquietud profunda sobre los estados financieros del Ayuntamiento. La verdad lo que sí hay son cuentas por pagar que deben interpretarse como un pasivo circulante, que no se puede considerar déficit que no se puede considerar deuda que no se puede pollo ni agujero financiero porque hay recursos financieros al interior del ayuntamiento".

Subrayó que durante los días subsiguientes, arribarán a las arcas del municipio, mil 500 millones de pesos, al último día del año fiscal 2024, que forman parte del equilibrio que "debe" caracterizar al presupuesto de Puebla.

Dijo que el presidente municipal Domínguez Sánchez, ha estado muy pendiente de sobre estos temas financieros de la administración municipal, además dio claramente su postura de forma firme.

Acentuó que toda esta polémica sobre el supuesto hoyo financiero de 600 millones de pesos de este gobierno de la ciudad derivó de de la efervescencia política y de personas que andan buscando trabajo.

"Esto se debe a que hay muchas personas que andan buscando el tener una mejor posición a donde van a estar chambeando en el próximo gobierno el ayuntamiento administración estatal no tienen el interés de la ciudad como principal figura para mejorar la calidad de vida de las personas, pero sí la de mejorar su posición en la nómina pública".

Sarur Hernández insistió que los recursos para los gobiernos nunca serán suficientes para solucionar todos los problemas que surgen en una ciudad grande como Puebla, que quiere mejorar la calidad de vida de su población.

"No sé si es verdad ese asunto del crédito, pero lo que sí creo, es que esos posibles 600 millones de pesos, hubieran sido de mucha utilidad para el alcalde entrante José Chedraui, para que tuviera recursos para mucha obra inicial en su gobierno. No dudo de sus habilidades no dudo de sus proyectos que seguramente ya están preparando para echarlos andar en su primer año de gobierno".

Además, le deseó la mejor de las suertes a Chedraui Budib, durante su gestión porque se le va bien al gobierno municipal le irá muy bien a los habitantes de Puebla capital.