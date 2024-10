Esta noche del miércoles 16 de octubre, finalizó el proceso de entrega-recepción entre el gobierno del alcalde José Chedraui Budib y el exalcalde Adán Domínguez Sánchez.

Durante un encuentro privado en salón de Protocolos los equipos liderados por Chedraui Budib y Domínguez Sánchez, firmaron 26 discos compactos y la información digitalizada en un sobre cerrado con llave de acceso, usuario y contraseña a la que ambas comisiones tienen acceso.

La información de los 26 discos compactos con información de cada dependencia de la administración municipal, en 20 discos se cuentan los cuadernos creados por las dependencias, acompañados de siete dispositivos electrónicos con la información descentralizada con la liga o link gestor documental.

El encuentro fue atestiguado por el director Jurídico de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Homero Abelardo Ancheita del Río, para dar legalidad.

Fue el martes ocho previo cuando el aún alcalde electo Chedraui Budib precisó que en las ultimas reuniones de transición decidió no participar debido a la falta de certeza en la información.

“En las reuniones de entrega-recepción muy poca o nula y se nos informó que había suficiencia financiera para el arranque, aunque no se quiso compartir la información formalmente; en las últimas reuniones decidí no participar porque no eran productivas y sentíamos que nos ocultaban información y fue cierto".

Acentuó que hay un hueco financiero en el Ayuntamiento de Puebla de Adán Domínguez Sánchez, además en los encuentros previos se comentó al equipo de transición que había un faltante de 300 millones de pesos, pero eso fue hace dos meses y pediría una explicación al ahora exalcalde.

Fue la mañana del 22 de agosto previo cuando, Domínguez Sánchez y Chedraui Budib en compañía de sus equipos de transición, profundizaron y analizaron temas de operatividad, alcances y programas en la columna vertebral de la administración municipal.

El 25 de julio previo, los equipos de los alcaldes liderados por María Isabel García Ramos y Carlos Montiel Solana, Francisco Rodriguez Álvarez y Juan Carlos Caso, conocieron las bases de los programas desarrollados por el gobierno de la ciudad para beneficiar a las y a los poblanos.

Además, el martes 13 de agosto fue cuando, se efectuó el tercer encuentro entre las autoridades salientes y las entrantes. En esa ocasión Domínguez Sánchez y Chedraui Budib, instalaron la Comisión de Transición del Gobierno Municipal de Puebla.

Chedraui Budib durante esa serie de encuentros puntualizó que no se presentará una cacería de brujas, pero sí pedirá cuentas claras.