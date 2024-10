Después de la conclusión del proceso de entrega-recepción, acompañado por el análisis de los estados contables del Ayuntamiento del gobierno municipal panista, el alcalde José Chedraui Budib recordó que sí existe un hoyo financiero entre los 450 y 680 millones de pesos.

Pero, aclaró que no adelantará vísperas hasta tener el resultado de ese estudio a fondo de las finanzas del trienio anterior.

"Vamos a tener un poco más de certeza, ayer se firmaron las actas de entrega-recepción, y hoy en la tarde tengo reunión con nuestro equipo para tener un poco más de certeza".

Subrayó que esta tarde-noche conocerá cómo se encuentra el estado financiero del principal ayuntamiento del estado.

Después de participar en la ceremonia de pesaje de Gabriela "La Bonita" Sánchez y la japonesa Tomoko Okuda; la boxeadora poblana defenderá el cinturón Plata del CMB, el viernes en el cuadrilátero del CCU de la BUAP, insistió que no está de acuerdo en el hoyo financiero, que la propia autoridad del pasado reveló el lunes siete de este octubre, la existencia de un pasivo de 590 millones de pesos.

"Conoceremos cómo estamos, con qué podemos contar. Sí existe un hoyo financiero, ellos lo revelaron, ellos desgraciadamente lo indicaron".

Chedraui Budib insistió que no desarrollará una cacería de brujas, pero tampoco solapará ningún tipo de irregularidades.

"Nos vamos a reunir; no lo vamos a solapar, no lo vamos a permitir, como bien dice el gobernador Armenta, no habrá persecución, pero (el tema se conducirá) con manos firme".

Al preguntar si los 300 millones de pesos, que reveló en conferencia de prensa días atrás, se suman a los 590 millones de pesos señalados en el extesorero Omar Coyopol Solís, indicó que deben ser parte.

"Yo creo que debe ser parte porque si no vamos nos vamos a mil, imagínate, no quiero hablar de más, y por favor pido que cuiden mucho las palabras con las que transmiten, vamos a esperar para tener un poco más de certeza; los números varían entre 450 y 680 millones de pesos, son los que nos comunicaron ellos. Nosotros no tenemos todavía la información, ayer nos acabamos de sentar, en unos días estaremos tenemos certeza y seguro que vamos a comunicar".