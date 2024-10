Al advertir que con lo que cuente el gobierno de la ciudad saldrá adelante, el alcalde, José Chedraui Budib, subrayó que ese pollo financiero de alrededor de los 500 millones de pesos representa casi el 8 por ciento del presupuesto de la administración municipal.

Priorizó que más que preocupado está ocupado en resolver positivamente los problemas encontrados durante sus primeros ocho días, al frente el principal Ayuntamiento de Puebla.

Recapituló que con los recursos que logre rescatar su gobierno, durante estos primeros dos meses y medio de trabajo de 2024, dejará el presidente que sí se puede mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Desde el zócalo, subrayó que a partir de su protesta como presidente municipal se ha tomado el tiempo necesario para para atender a todos con una gran disposición.

"Más que difícil (el panorama), complicada la situación económica que dejó el alcalde anterior, cómo lo he dicho varias veces. No se vale No es correcto, pero con lo que tengamos vamos a salir adelante".

Bajo esa perspectiva recordó que desde el primer día de su gestión ha comenzado a encarar los problemas de la ciudad como el del tapado de baches hundiéndose a las labores que realiza el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para mejorar la calidad de movilidad de las y los poblanos.

"En los baches ya se está trabajando, nos sumamos a la gran preocupación del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes; junto con él estamos laborando ese tema".

Pero, aclaró, que así, como ya están encarando los problemas que encara la comunidad poblana diariamente, se mantiene el análisis y la verificación de los estados contables de la administración municipal del gobierno anterior.

Valoró que cada 24 horas su equipo, le entrega más información sobre el hoyo financiero de alrededor de los 500 millones de pesos.

"Tenemos que verificar, cada día tenemos más información, sobre el hoyo financiero de casi 500 millones de pesos; no se vale, no lo vamos a permitir, no es correcto".

Recordó que la responsabilidad es de quien se encuentra al frente de la administración municipal, pero no porque se hayan ido los actores anteriores de la presidencia municipal están exentos.

"La responsabilidad es a quien está ahí, así de sencillo, y obviamente se comprobará, se entregarán todos las carpetas, los estados contables y el paquete del hoyo financiero, es casi el 8 por ciento de presupuesto; no es correcto, no se vale".