De cara a El Buen Fin a desarrollarse del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, el secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez, advirtió que las zonas estarán libres para ambulantes, con respeto al comercio establecido.

Después de participar en la instalación de la comisión de Gobernación del Ayuntamiento, refrendó que no se pueden entender fechas trascendentales, sin la presencia de los informales, como el 15 de septiembre y eventos públicos, pero recordó que el gobierno anterior heredó 750 informales en las calles del corazón de la Angelópolis.

“El Buen Fin van a estar con áreas libres, respetando el comercio formal. Hemos hablado con ellos con mucha claridad, es impensable, en fechas importantes, sin su presencia, lo decía, nadie puede pensar el 15 de septiembre, sin ellos o festividades patronales, sin consumir algún producto”.

Refrendó que este operativo se deberá realizar con orden regulado y sin excederse para que realmente exista coordinación con todos.

Priorizó que va a platicar con los líderes ambulantes para darles facilidades.

"Además otro tema que hemos hablado, es que estén regulados, no en un tema excesivo, se tiene que platicar con ellos y se les dará facilidades”.

Rodríguez Álvarez, subrayó que entre las propuestas a líderes de ambulantes, se propondrán horarios y el deber de pagar impuestos.

Subrayó no entender como pueden existir puestos de venta de algún producto consumible a muy tempranas horas y se continúe hasta las dos de la tarde.

Indicó que otro tema que trata es la eventualidad de comercialización de ciertos productos, "no entiendo, por ejemplo o comprendemos, cómo puede haber alguien que venda un tema que se consume a lo mejor muy temprano por la mañana o las dos de la tarde; ellos también tienen que hacer un esfuerzo de entender".

En la venta y los horarios, dijo que la autoridad debe estar actuando y debe pagar impuesto de forma regular.

Insistió que el ambulantaje siempre ha existido, solo quien no ha caminado por las calles puede indicar que existían pocos, y su respuesta al presidente de la Canirac Carlos, que en la semana previa indicó que el ambulantaje se ha desbordado en el centro.

Recordó que el gobierno panista del alcalde sustituto Adán Domínguez Sánchez, realizó una estrategia fallida para evitar supuestamente la instalación el comercio informal en las calles del sector norte de la ciudad a través de vallas para cerrar las calles, y distrayendo a la fuerza pública, al enviar a los policías a estar parados junto a los ambulantes que continuaban vendiendo tranquilamente.

"No escuché esa declaraciones (de Carlos Azomoza). A finales de la administración pasada panista, se desbordó el comercio informal y quien no lo quiera ver, no sé en qué ciudad vivía”.

Anunció que no empleará la fuerza pública en contra de los ambulantes porque a los policías solo se les pide trabajar en contra de quien delinque y viola la ley.

Aclaró, que para disminuir la presencia de los ambulantes en territorio municipal poblano, se está trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador entrante Alejandro Armenta Mier para crear fuentes laborales.

Sobre los 350 ambulantes que supuestamente dejaron en las calles, los alcaldes Tony Gali y Luis Banck, sugiere que lo ideal es no tener la presencia de ningún vendedor ambulante en las calles porque esos quiere decir que se han creado las fuentes labirales suficientes para generar las condiciones idóneas en la economía familiar.