Mientras el alcalde, José Chedraui Budib pidió a los empresarios no dejarse sorprender por Israel Trujeque, quien a nombre del Ayuntamiento de Puebla se dedica a extorsionar a unidades económicas del empresarial, el Secretaría de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez reveló que tienen grabados a extrabajadores de la administración panista cobrando derecho de piso, pidió a los afectados denunciar los casos.

Después de poner en marcha el Foro de Participación Ciudadana del Plan Municipal de Desarrollo, el presidente municipal, llamó al sector empresarial a no dejarse sorprender por estos bribones que no laboran en la administración municipal.

Desde el Centro de Convenciones de San Francisco, llamó a todos los empresarios de Puebla a arropar la cultura de la denuncia penal.

"Ya estamos trabajando en la Unidad de Normatividad, les pido de favor que denuncien, si no denunciamos no tenemos la capacidad de saber quién está molestando ya sacamos por ahí el nombre de Israel Trujeque, que que llegó casi, casi, con pistolas llegó a extorsionar (a los propietarios de) un bar y automáticamente se subió a las redes sociales para que sepan que el señor no trabaja (en el gobierno municipal)".

Refrendó que la denuncia y las grabaciones de las personas a través de las cámaras de video-vigilancia, son la fórmula para denunciar a estas personas que tratan de aprovecharse de la buena voluntad de trabajadores y empresarios.

Bajo ese panorama Rodríguez Álvarez refrendó que derivado de los videos existentes compartidos por varios empresarios han identificado a personas que trabajaron durante la administración panista extorsionando a comerciantes establecidos y a los ambulantes.

“Hemos avisado a la ciudadanía, no solo en esta área, que no sean sorprendidos por falsas autoridades que están llegando a extorsionar a informales y formales”.

Refrendó que se trata de personas que trabajó en la anterior administración, pero ahora, no con el gobierno de la ciudad.

“Hemos visto que claramente que no son gente que labora con nosotros, es gente que laboró en la administración anterior y mañosamente se presentaba en actos de corrupción y mientras pasan a cobrar piso como se ve que estaban acostumbrados a hacerlo”.

Lamentó que la parte afectada no quiera denunciar, pero la comuna sí valora hacerlo contra esos seudo servidores públicos que aprovechan todavía el vacío.

“Estamos valorando, en los vídeos que han pasado para identificar quienes son y animar a los que son extorsionados a que hagan la denuncia”.