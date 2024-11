Al refrendar que, durante el Buen Fin, los ambulantes no tendrán permiso para instalarse en las calles del Centro Histórico, el secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez, advirtió que podrán vender en las fiestas patronales.

Este dinamismo comercial por la derrama millonaria alcanzada en las operaciones de compra-venta, es del 14 al 17 de este noviembre.

Además, priorizó que los comerciantes informales no comercializarán los jueves de cada semana, como parte de los acuerdos alcanzados con los líderes de las múltiples agrupaciones de ambulantes.

Insistió que el diálogo se mantiene con los representantes de los ambulantes y con el sector privado porque la idea es tener un orden en las arterias de la Angelópolis.

Priorizó que este ayuntamiento no desplegará operativos como los desarrollados por el gobierno panista del pasado, en donde se presentó hasta el cierre de las calles con vallas y policías de la SSC para perjudicar a las unidades económicas del sector empresarial.

Aclaró que las inspecciones serán de los supervisores de Vía Pública y Normatividad, pero no por los municipales.

“Hemos estado en diálogo con los dirigentes de comerciantes no formales para decirles, que no hay operativos, la idea es que de manera ordenada podamos encontrar vías de solución a estos problemas. Nuestra prioridad es que se mantengan las áreas listas del Centro Histórico limpias para El Buen Fin”.



Rodríguez Álvarez recapituló que el problema del ambulantaje en el norponiente del corazón de Puebla, suma décadas en la Angelópolis, y no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero tampoco con "ocurrencias", como fue el cierre de calles en las últimas semanas del gobierno panista del pasado.

Priorizó que hacer esos operativos únicamente afecta el tránsito, a la movilidad de la ciudad, al turismo y al comercio formal, pero resulta peor porque distrae la fuerza del ayuntamiento para combatir a la delincuencia, “acá, no, va haber ocurrencias”.

"En El Buen Fin no va a haber presencia de ambulantes en el Centro Histórico durante esos cuatro días, es algo que ya acordamos con ellos”.

La Segom, dijo que tampoco permitirán que se presenten acciones irregulares como el famoso cobro de piso o los moches y quiénes sean sorprendidos, se les aplicará todo el peso de la ley.

Rodríguez Álvarez indicó que los ambulantes podrán vender en las fiestas patronales, pero se mantendrá la regla para que todo sea con orden, sin conflictos y sin causar alteraciones a la población por invadir las aceras, arroyos viales o los camellones de las calles.

Dijo que si en las semanas previas a que asumieran el cargo las nuevas autoridades se notaron muchos ambulantes porque se sintieron agredidos por la autoridad anterior, y se “desbordaron las calles” para retar al Ayuntamiento.

“Entrar en esa retórica de operativos por ocurrencias, es un despropósito, fue un error para todos los sectores, no funcionó la medida, y lo que nosotros hemos estado haciendo en reconocer cuántos ambulantes hay, entender que tiene una necesidad real, pues el 60 o 70 por ciento del comercial está en la informalidad y atrás de ellos hay una familia”.

Fue el 29 de octubre previo cuando, aseguró que de cara a el Buen Fin a desarrollarse del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, el secretario de Gobernación, las zonas estarán libres y con respeto al comercio establecido.

En esa ocasión, después de participar en la instalación de la comisión de Gobernación del ayuntamiento, refrendó que no se pueden entender fechas trascendentales sin la presencia de los informales, como el 15 de septiembre y eventos públicos, pero recordó que el gobierno anterior heredó 750 ambulantes en las calles del corazón de la Angelópolis

“El Buen Fin van a estar con áreas libres, respetando el comercio formal. Hemos hablado con ellos con mucha claridad, es impensable, en fechas importantes, sin su presencia (de ambulantes), lo decía, nadie puede pensar el 15 de septiembre, sin ellos o festividades patronales, sin consumir algún producto”.