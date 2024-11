Después de conocer la negativa de la administración estatal por entregar al gobierno de la ciudad 300 millones de pesos como adelanto de participaciones federales el alcalde, José Chedraui Budib advirtió que "no pasa nada".

Este día, durante la inauguración de la nueva sede del Poder Legislativo poblano en la zona histórica de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, tanto la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales, como el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, revelaron que no entregarán ningún presupuesto Federal a ninguno de los 217 municipios de la entidad, pero subrayaron que las autoridades municipales deben privilegiar la entrega de servicios públicos.

Priorizó que la recaudación de los gravámenes del Predial y recolección de basura ayudará a solventar algunos pendientes económicos, principalmente en los rubros de los servicios públicos que presta la administración municipal la población.

"No pasa nada, el ayuntamiento de Puebla tiene cubierto todos los gastos para los sueldos, las nóminas, aguinaldos, hay que reorientar el gasto, con lo que vamos a recuperar con el Predial, lo podemos trabajar".

Chedraui Budib insistió que el hoyo financiero de alrededor de 600 millones de pesos no se pagará hasta contar con solvencia financiera.

"El hoyo que dejaron no se va a liquidar hasta no tener la capacidad financiera, no es de esta administración, y no vamos a descuidar ningún recurso, y los servicios públicos a las y los ciudadanos".