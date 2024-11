Al advertir que la caravana Coca-Cola no se cancelará, el alcalde, José Chedraui Budib, subrayó que el 99 por ciento de la población sí quiere el desarrollo del tradicional desfile.

Según la asociación Poder del Consumidor la publicidad de las Caravanas Navideñas violan la Ley General de Salud, por asociarlas con el consumo de bebidas esencialmente en niñas y niños, además solicitaron a Cofepris detener “esta publicidad predatoria”.

Insistió que el festejo continúa firme porque suman varios meses organizándolo, además el 99 por ciento de la población está esperando esta época decembrina.



“Se lleva organizándola con muchos meses de antelación, como lo he dicho, no podemos complacer a toda la gente, en parquímetros el 91 por ciento está de acuerdo, con la caravana el 99 por ciento está de acuerdo, no sé por qué no quieren hacerlo”.

Priorizó que es un programa aprobado, pero las y los poblanos sí están a favor de la caravana.