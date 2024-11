La llamada "Ley Domínguez" para evitar que los servidores públicos dañen o desaparezcan el erario municipal y estatal, propuesta por la diputada verde ecologista María Fernanda de la Barreda Angón, al seno de la LXII Legislatura del Congreso, fue calificada como correcta por el alcalde, José Chedraui Budib.

La víspera, durante la sesión del poder legislativo Barreda Angón, priorizó que los hechos lamentables ocurridos bajo la administración del presidente municipal sustituto Adán Domínguez Sánchez que, con una gestión deficiente y alejada de toda ética, comprometió gravemente las finanzas públicas municipales, afectando la prestación de los servicios públicos.

En la sesión ordinaria del legislativo, señaló que esta iniciativa nace por la generación del hoyo financiero heredado por el expresidente municipal sustituto Domínguez Sánchez por alrededor de 600 millones de pesos a la actual administración de Chedraui Budib.

Este día el presidente municipal, después de la inauguración de las jornadas imparables en San Francisco Totimehuacan, subrayó que la iniciativa es adecuada para evitar el uso inapropiado de recursos públicos.

"Yo creo que es correcta, hay que darle esa fuerza para que no el nombre, sino cualquiera de los servidores públicos se ha inhabilitado, porque no se vale abusar, vamos a llamarlo así, de recursos que no son de ellos".

Chedraui Budib, recordó que el nombre a la iniciativa de Ley Domínguez, salió de la LXII Legislatura.