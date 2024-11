Al revelar la renuncia voluntaria de mil 500 trabajadores de confianza de la administración municipal, el alcalde, José Chedraui Budib, desmintió la versión del despido de personal.

Recordó que como en cada cambio de administración de gobierno municipal, los trabajadores decidieron separarse de los cargos que ocupaban.

Pero, aclaró que si se les debe de liquidar de acuerdo a sus contratos, se les entregará ese recurso establecido contractualmente.

"Que quede muy claro, respecto a los despidos. No se ha despedido absolutamente a nadie, presentaron más de mil 500 personas sus renuncias esto pasa cada fin de trienio, los trabajadores de base no tienen ningún problema, los de confianza, secretario, subsecretarios, las direcciones; ellos solos presentaron su renuncia y si se tienen que liquidar se va a liquidar. No sé de dónde sacaron la información de que se les había despedido y no se les iba a pagar lo que les corresponde, que sepan perfectamente bien, que se pagará lo que se corresponde, sin duda alguna".

Al finalizar la presentación del programa Jornada Imparable en San Francisco Totimehuacan, refrendó que a través del presupuesto participativo realizará acciones en las 17 juntas auxiliares.

El gobierno municipal otorgó servicios como corte de cabello, consulta médica, odontológicas, asesoría legal y psicológica; talleres de prevención de violencia de género, gestión de trámites, además de otros servicios sociales.