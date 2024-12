A pesar de la convocatoria para un paro de transporte público, no hubo respaldo, sin embargo concesionarios realizaron una manifestación en calles céntricas.

Delfino Reyes Bocardo, líder transportista sostuvo que continuarán las protestas, al afirmar que aunque no haya paro, las distintas rutas no circulan al 100 por ciento sus unidades, debido a la falta de recursos.

“Ya no tenemos ni para la gasolina” sostuvo al indicar que espera que el actual gobierno del estado encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aún resuelva el asunto de aumento al pasaje.

Los Transportistas de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, señalaron que los principales problemas del sector que deben identificarse como son el interés de su desaparición por empresas del sistema RUTA, ya que éstas han crecido militarmente y han ganado territorio a los transportistas tradicionales.

“Solo imaginemos que actualmente somos 16 mil concesionarios y hace 13 años habíamos llegado al límite de 36 mil; lo mismo ha ocurrido con los taxistas, o con otros sectores” dijo al señalar que RUTA benefició solo a unos cuantos.

“Como consecuencia de la imposición del sistema RUTA nos han presionado a desaparecer influyendo en el gobierno para que no incremente la tarifa, no se regularice el servicio y no se generen políticas públicas en nuestro beneficio, como ejemplo, en los últimos planes estatales de desarrollo no están contemplados los transportistas tradicionales”, señaló Delfino Reyes.