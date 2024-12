Representantes del sector empresarial han calificado como positiva y en buenos términos la reunión sostenida con los secretarios de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez; Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, el subsecretario de Normatividad, Norman Campos Velázquez y el director de Normatividad, Germán Jiménez García.

Además, en el encuentro de trabajo, Rodríguez Álvarez reconoció que el ambulantaje sí aumentó.

Bajo ese panorama, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, valoró que los funcionarios del gobierno de la ciudad tengan la disposición de contrarrestar todos los puntos negativos que dañan la imagen de la Angelópolis no solo en Puebla y en México, sino también en el globo.

El dirigente empresarial, subrayó que Rodríguez Álvarez se comprometió a trabajar en la regulación del comercio en el centro las calles del corazón del Centro Histórico.

"Realmente la reunión del martes fue productiva y en muy buenos términos porque Franco nos indicó que evitará que se extienda más de lo que ya se extendió el ambulantaje en el centro de la ciudad y Jaime es un joven que tiene buenos proyectos empresariales".

Priorizó que en la reunión también participaron los presidentes de la Canirac, Carlos Azomoza Alacio, el del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez y Asociación de Empresarios Establecidos del Centro Histórico, Pavel Tobón Mendoza.

Entre los puntos en los que trabajaron de la agenda son los de la prostitución, la inseguridad y la carencia del suministro de agua, entre varios tópicos más.

Priorizó que tanto Francisco Rodríguez como Oropeza Casas, se han comprometido a trabajar en este punto, como en el del comercio informal para evitar la mala imagen que se da a los visitantes, a las y a los ciudadanos poblanos, además, a quienes diariamente laboran en las principales arterias de Puebla.

Domínguez Gabián, subrayó que uno de los temas trascendentales para mejorar la imagen del Centro Histórico fue el de la seguridad.

Anunció que en las semanas subsiguientes tendrán una reunión con los mismos protagonistas, pero se sumará el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Rosales Solís y el director de Protección Civil, Gilberto González Labastida.

"Yo fui el que diseñó el corredor peatonal de la 16 de Septiembre hasta el Señor de las Maravillas, pero una autoridad del pasado se lo quitó. Pero eso no importa porque el secretario de gobernación, Francisco Rodríguez aseguró que trabajará para que toda esta amplia zona no tenga presencia de ambulantes, y siempre esté segura no solo con las cámaras de video-vigilancia, sino también con policías".