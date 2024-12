Derivado de la licitación pública CMA-LP-SCC-078-2024, la administración municipal arrendará 200 patrullas nuevas de paquete del miércoles 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre del 2027, direccionadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para reforzar la vigilancia, como parte de los compromisos del alcalde José Chedraui Budib.

Además, aclaró que el costo de las tres horas a las que tendrán derecho los usuarios para usar los parquímetros a partir del primer día de enero de 2025, lo absorberá la administración municipal, pero el conductor que deje estacionada su unidad motora más de 90 minutos se hará acreedor a infracciones.

Conforme a la licitación emitida por el Comité Municipal de Adjudicaciones del Ayuntamiento, para que las empresas interesadas en el contrato de renta de autos nuevos participen, el falló se conocerá antes del 1 de enero.

La licitación subraya que como parte del servicio, no solo será el arrendamiento de las unidades motoras, sino deberá incluir póliza de seguro de cobertura total y mantenimientos correctivos y preventivos, durante el periodo comprendido de los casi tres años de la administración.

Esas 200 unidades serán entregadas paulatinamente a partir de la firma del contrato y hasta el 20 de enero del año venidero, en segmentos de 65 unidades semanales, considerando las necesidades operativas y conforme al tipo de vehículo establecidos por el Ayuntamiento.

Las patrullas deberán entregarse en las instalaciones de la SSC, localizadas en Avenida Granate, número 3930, en la colonia Cementos Atoyac, con notificación de al menos 24 horas previas.

El parque vehicular nuevo, deberá ser entregado con la documentación necesaria para su libre e inmediata circulación, debidamente emplacadas para patrulla, tarjeta de circulación, verificación y póliza de seguro vigente, además al momento de la recepción las patrullas no deberán superar los 70 kilómetros de circulación.

Bajo ese panorama, los vehículos deberán tener al menos un cuarto de tanque de carga de combustible, aunque si son unidades eléctricas, tendrán que tener una capacidad de materia eléctrica no menor al 50 por ciento. La póliza de seguro deberá considerar las características particulares, ya sea de combustión interna o eléctrica, con cobertura nacional.

La póliza de seguro

El tiempo de respuesta de la aseguradora deberá de ser de máximo dos horas en caso de algún siniestro en la ciudad de Puebla y de cinco horas a nivel estatal y nacional, tomando en cuenta daño por materiales, amparada, robo o pérdida total, responsabilidad civil en bienes y personas por cuatro millones de pesos.

La licitación específica que los gastos médicos por ocupantes serán de hasta 200 mil pesos, defensa legal, asistencia vial, la póliza deberá estar vigente desde el momento de la entrega de las unidades y deberá renovarse anualmente con el objetivo de cubrir el total del periodo del contrato.

El documento puntualiza que el proveedor deberá cubrir el pago de los impuestos, derechos y verificaciones vehiculares, y todo concepto estatal o federal para garantizar la libre circulación de los vehículos, sin cargo adicional para el Ayuntamiento, además las multas y sanciones que se cometan las pagarán los usuarios.

La junta de aclaraciones del concurso público será el lunes 16 de diciembre, la apertura de propuestas técnicas el 19, las económicas el lunes 23, el fallo se tiene programado para el martes 24 porque las unidades se tendrán que entregar de marea paulatina a partir de enero.

Estas acciones son parte de los compromisos hechos por el alcalde José Chedraui Budib, en su toma de protesta el 15 de octubre previo, al indicar que se incorporarán 200 patrullas a la SSC, algunas de ellas serán 100 por ciento eléctricas, además se equiparán a los policías con cámaras personales, georreferenciadas en tiempo real.

La instalación de parquímetros cómo quedó en la ley de ingresos

Recapitulo que los usuarios de los estacionamientos públicos inteligentes para estacionar unidades motoras deberá respetarse en el horario de tres horas.

Los automovilistas y motociclistas en caso de que dejen sus unidades por más de 90 minutos estacionadas en los parquímetros serán acreedores a infracciones.

El costo de los 90 minutos lo absorberá la administración municipal.

"Como lo comenté desde el principio, no se cobraron las primeras tres horas, el que se registre los primeros 15 minutos no se les cobrarán tres horas, va a contar con un seguro, a partir de la tercera hora, si no se mueven, obvio, va a haber una multa y cómo se va a financiar; bueno por supuesto, que se va a cobrar, con la licitación con todas las especificaciones, y por supuesto que va a haber un costo, el Ayuntamiento absorberá ese costo para que el ciudadano lo pueda usar".