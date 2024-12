Durante la aprobación del Presupuesto de Egresos por siete mil 335.7 millones de pesos en sesión extraordinaria de Cabildo del ayuntamiento de Puebla, el alcalde, José Chedraui Budib, aclaró que el capital de 453.7 millones de pesos destinado a la Secretaría de Infraestructura y Movilidad para 2025, tuvo una disminución por los malos manejos de la administración panista, pero, con la generosidad del gobernador Alejandro Armenta se subsanará esa falta de inversión.

Además, los concejales, palomearon la publicación de la convocatoria para la renovación de las 17 presidencias auxiliares en pueblos, inspectorías, rancherías, comunidades, comunidades indígenas, colonias, barrios, unidades habitacionales, fraccionamientos y secciones de Puebla capital.

Los regidores aprobaron también la solicitud de licencia de Juan Manuel Colín García, alcalde subalterno de San Baltazar Campeche y la integración de diversas comisiones permanentes de la administración municipal.

Fue el regidor de la coalición PAN-PRI-PRD y anexas, Carlos Montiel Solana, quién "calentó" la sesión, al preguntar si el Presupuesto de Egresos 2025 contempla el pago de la deuda generada por su correligionario Adán Domínguez Domínguez Sánchez.

Chedraui Budib, inmediatamente, reviró al indicar que, desgraciadamente por tener que pagar esos expedientes o esos adeudos, que quedaron pendientes de la administración panista, la inversión en infraestructura tiene que bajar "desgraciadamente".

Agradeció al panista la intervención porque "a decir verdad a mí también me hubiera encantado, me hubiera gustado tener más información de la administración anterior la cual no fuimos sujetos de que nos hayan entregado, desgraciadamente, cuando nos enteramos, pues esos 547 millones de pesos, como bien lo dices tú, salen a relucir".

Recapitulando que se están checando todos y cada uno, de los expedientes que los panistas dejaron pendientes de pagar.

"Fue un abuso de la administración anterior el tomar el presupuesto, que ya no le tocaba, le correspondía a esta está administración, nos tocaba a nosotros y los dejaron pendientes por pagar, se está checando cada uno de ellos, y sí, otra vez, desgraciadamente por tener que pagar esos expedientes o esos adeudos que quedan pendientes de la administración anterior la inversión en infraestructura pues también tiene que bajar desgraciadamente".

Aclaró que no le preocupa por la generosidad del gobernador Alejandro Armenta. En ese momento en la pantalla la figura de Montiel Solana se expandió, porque supuestamente su computadora se quedaba sin batería.

"No me preocupa tanto porque la generosidad de Alejandro Armenta. No sé qué esté pasando Charlie, si estás bien no".

Montiel Solana respondió que se estaba quedando sin pila y estaba pidiendo el cargador.

"Así se les quedó sin pila también la anterior administración, y sí tienes toda la razón, desgraciadamente, por este adeudo que se tiene pendiente; bajo la inversión en infraestructura para el próximo año, pero, gracias a la generosidad y la gran comunicación que tenemos con el gobernador Alejandro Armenta, no tengo la menor duda que vamos a subsanar esa falta de inversión en infraestructura, con el apoyo del gobierno estatal y federal también".

Bajo esa perspectiva el coordinador de los regidores en Cabildo, Gabriel Biestro Medinilla, indicó que el presupuesto de Infraestructura y Movilidad es de 631 millones de pesos, "bueno 453.7 millones de pesos, son para obra y adicionales a los de la secretaría del bienestar son 87 millones para mejoramiento de vivienda, se sabe como lo decía el Tesorero (Héctor Romay González Cobián), en las comisiones es conseguir con la federación y el estado".

Recapituló que el obtener recursos del gobierno Federal y de la administración estatal, es más fácil para los temas de infraestructura y por eso en la base presupuestal se le dio prioridad a otros rubros.

"Ya se hacen gestiones con los otros órdenes de gobierno para convenir estos apoyos y estos recursos que como decía el presidente están destinados a proyectos de infraestructura, el complemento a los recursos de obra, se hace con ese recurso".

Número que con estos recursos se desarrollarán edificaciones de bachilleratos con la BUAP, construcción de la barda de Central de Abasto, techados de planchas cívicas y canchas deportivas múltiples, además de atención a puntos inundables de la ciudad, programa intensivo del bacheo y reglamentación de las fallas de la ciudad.

"(A la ciudad) la recibimos como si la hubieran estado bombardeado por años, creo que son puntos a destacar, son puntos muy importantes que tienen una visión social de la que siempre se habló que debía tener la capital, y que creo es algo muy importante, considero que el presupuesto sí es responsable, después de lo que quisieron tapar como mentiras los panistas. Este presupuesto es austero y totalmente cumplible".