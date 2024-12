Después de aclarar que el relleno sanitario de Chiltepeque goza de cabal salud, la construcción de la nueva celda, garantiza que su vida útil se extienda por más de 6 años, además, se aclaró que el espacio de 63 hectáreas ahora ocupa únicamente el 27.3 por ciento.

Bajo esa perspectiva, la directora de Normatividad del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Priscila Valeria Fernández Flores, indicó que el relleno se encuentra a un 20 por ciento, derivado de la nueva celda.

En la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, subrayó a los regidores que la vida útil del relleno sanitario de Chiltepec tiene para más de cinco o seis años porque ahora la planta del reciclado Firsu.

Fue el 12 de agosto previo, cuando se conoció que esa planta procesará 250 toneladas de basura el primer año; 500 toneladas en el segundo año y 750 toneladas en su tercer año.

La procesadora Firsu tuvo una inversión de 120 millones de pesos invertidos por Promotora Ambiental de la Laguna S.A de C.A., con su subsidiaria PASA en la Angelópolis.

Fernández Flores recapituló a los concejales que "ahora tenemos una celda estamos a un 80 por ciento está disponible ocupados 20 por ciento, y apenas se construyó la nueva celda. Eso da la posibilidad de continuar depositando residuos, el relleno es tiene una vida de seis años, pero se puede continuar construyendo".

Aclaró que a los lixiviados del relleno sanitario se les hacen diversos estudios, que ni contaminan, "no tienen un impacto ambiental a la redonda".

Recapituló que los lixiviados de acuerdo a sus estudios que se han realizado indican que no afectan.

Explicó que al interior del relleno se hace una revisión de los lixiviados que se bombean transformándose en lodos que si son no contaminantes se pueden aprovechar de acuerdo con la Norma 03 y si no es tierra, "no pasa nada".

Ante ese panorama, precisó que el gas que se produce por la basura que se quema no se puede aprovechar económicamente hasta el momento porque se necesita tecnología además de ser un punto fundamental de las autoridades de la Federación no cuentan con el presupuesto y los permisos para producir energías limpias.

Priorizó que no sabe el porqué los regidores de la administración panista trataron de manipular la información, al declar que al relleno de Chiltepeque únicamente le restaban cinco años de vida, cuando la realidad es otra.