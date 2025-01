La administración municipal lanzó la convocatoria para participar en el examen de oposición para ser parte de los Juzgados de Justicia Cívica del Ayuntamiento.

En el documento firmado por la síndica municipal, Mónica Silva Ruiz, se lee que los interesados en participar en este proceso de selección en las áreas de defensoría, medicina, psicología además de juezas y jueces deberán de ajustarse a las reglas que marca la licitación.

"El objeto de la implementación de la justicia cívica en el municipio de Puebla, busca transformar el proceso actual de atención y sanción de faltas administrativas, incorporando una visión que procure facilitar y mejorar la convivencia social armónica y evitar que los conflictos escalden a conductas delictivas o actos de violencia, en estricto respeto a los Derechos Humanos".

La convocatoria aclara que el proceso de selección de las personas aspirantes a ocupar una plaza del área de defensoría, medicina y psicología, además, de juezas y jueces contará con las siguientes etapas: inscripción al proceso de selección, examen de conocimientos, acompañado de la selección y designación.

Las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y deberán presentar de manera personal una carta de intención en formato libre no mayor a una cuartilla, en dónde deberá especificar el cargo al que aspiran y señale correo electrónico para recibir notificaciones, carta de consentimiento en formato libre no mayor a una cuartilla en la que deberá estar de acuerdo en que se publique su nombre, experiencia laboral y trayectoria académica en caso de que resulte designado para el cargo al que aspiran; deberá presentar acta de nacimiento con copia certificada y copia simple, credencial para votar vigente del Instituto Nacional Electoral original y copia, el CURP la impresión no debe ser mayor a un mes y una constancia de situación fiscal entregada por el servicio de administración tributaria SAT, con una antigüedad menor a los 15 días hábiles.

La documentación se redondea con el domicilio fiscal completo, cédula y título profesional original y copia, comprobante de domicilio no mayor a un mes, la impresión del número de afiliación al IMSS con sus 11 dígitos y currículum vitae.

El documento prioriza que a los seleccionados se les avisará a través de su correo electrónico, y en un plazo no mayor a las 48 horas, deberá presentar su certificado médico vigente, constancia de no antecedentes penales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y una constancia de no inhabilitación de la Función Pública del Estado de Puebla, con antigüedad no mayor a un mes.

Las inscripciones se desarrollarán de este lunes seis al viernes 10 de este enero de las nueve de la mañana a las 17.00 horas.