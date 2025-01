Aunque desde la administración morenista del pasado se direccionó a los payasos a realizar sus presentaciones al Paseo Bravo, parque de San Luis, Gutierre de Cetina, Analco y El Carmen, los nuevos juglares se aferran a ir en contra de la autoridad, al asegurar que no aceptan esos lugares.

Representantes de Urban Clauw, tampoco quieren nada con la titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena Escobar.

La titular de la dependencia en más de una ocasión ha indicado estos payasos que el Instituto a su cargo tiene todos los argumentos para capacitarlos, pero la respuesta siempre ha sido negativa.

En las mesas de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobierno de Francisco Rodríguez Álvarez, sean invitado a los payasos a realizar sus actividades en los parques de Analco San Luis, Gutierre de Cetina y El Carmen, pero simple y sencillamente, no han mostrado voluntad para trabajar en esas zonas visitantes y ciudadanos.

Desde su perspectiva y modo de pensar, esas áreas de la Angelópolis, son muertas para desarrollar sus presentaciones.

Mery Plus y Lengüita Show, indicaron que desde el cinco de enero previo, el gobierno de la ciudad no les permite realizar su espectáculo, pero omitieron indicar que el Coreemun no permite que estén en las calles aledañas al zócalo ni en la plancha de armas de Puebla capital.