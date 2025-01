Después de que el gobernador Alejandro Armenta Mier presumió su credencial de Morena, el alcalde José Chedraui Budib anunció que esta semana se registrará en las filas de Morena.

Acompañado por Armenta Mier, dijo que se unirá a las filas morenistas para llegar a la meta de 10 millones a nivel nacional y 500 mil en Puebla.

"Esta semana para iniciar esta credencialización. El gobernador está presumiendo su credencial de Morena, en corto plazo, empezará la credencialización municipal".

Armenta Mier reveló que se reunió con el secretario de organización morenista Andrés Manuel López Beltrán, quien le entregó la primera credencial como afiliado poblano.

Dijo que lo hizo a pregunta de los medios de comunicación, pero no para promover a su partido, señalando a los "comentócratas" que no existe publicidad ni nada parecido.

"Vino a dar a conocer el programa de credencialización, lo contesto porque me preguntaron, no vaya a ser que me estén en ventaneando y digan que estoy haciendo promoción, me preguntaron y aquí está mí credencial, es la primera que se expide en Puebla".

Indicó que orgullosamente presume su plástico morenista, "por eso la pongo, no vaya a ser de uno que otro comentócrata diga que hacemos promoción".

Fue el 20 de noviembre del año previo cuando el alcalde anunció por primera vez que se enrolará a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional.

Ese día, al concluir la ceremonia conmemorativa del comienzo del CXIV de la Revolución Mexicana, subrayó que no usaría los horarios de trabajo para desarrollar esa actividad partidista.

Por lo tanto, priorizó son que en sus horarios libres buscará que más poblanos se sumen a Morena.

“Sin ningún problema, vamos afiliarnos (a Morena) y vamos ayudar a que esta afiliación crezca, por mi parte y por mi equipo; y vamos a coordinarnos con la presidenta para este trabajo, y contribuir a la militancia estatal y nacional”.

Acentúa que su equipo, que lo acompaña en la administración municipal también se estará sumando al partido, para que el trabajo en la capital poblana sea un reflejo de los gobiernos de Morena.

La víspera la dirigente estatal de Morena, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, anunció que próximamente entrará en una etapa de afiliación y de credencialización en próximas semanas, al informar que buscan sumar a 500 mil miembros.