Ante los cuestionamientos de regidores sobre el recurso del gobierno municipal en los bancos por mil 300 millones de pesos, el tesorero Héctor Romay González Cobián, aclaró que el recurso está comprometido con proyectos que desarrolla la gestión del alcalde José Chedraui Budib y en el pago por la deuda heredada del gobierno panista previo de 540 millones de pesos

Después de la comisión de Patrimonio y Hacienda, subrayó que esa bolsa acumulada en los bancos es para solventar también 15 proyectos de pago multianual, como el de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ejemplificó que esos recursos acumulados en los bancos "ya tiene nombres y apellidos", para direccionarlos a los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impuestos, "todos esos recursos ya están asignados para todo el año a las diferentes dependencias".

Además, priorizó que todas esas cantidades a pagar se encuentran nítidamente reflejadas en el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento

Insistió que esos mil 300 millones de pesos, son los que se vislumbran al cierre de enero previo en las cuentas bancarias pero se componen de varios segmentos importantes, son los remanentes del ejercicio fiscal anterior, "recursos que no quiere decir que no tengan nombre y apellido, sino simplemente, ya sea por los procesos de revisión de los expedientes que quedaron pendientes de pago por la administración anterior o de los procesos de pago de los contratos actuales, no dio tiempo de pagarlos".

Bajo esa perspectiva, acentuó que algunos proveedores no presentaron sus facturas al cierre del año fiscal 2024, "porque fiscalmente no les conviene recibir los pagos en diciembre porque deben pagar los impuestos inmediatamente. Entonces los presentan en enero".

Explicó que del 100 por ciento de ese recurso en banco, el gobierno de la ciudad tiene 550 millones de pesos que "sobraron" del año anterior, pero insistió que esos 550 millones de pesos, tienen nombres y apellidos; están comprometidos porque no se pudo pagar el año previo.

Adicionalmente, la administración municipal recibió cerca de 200 millones de pesos en participaciones de la Federación los últimos días del año fiscal previo, pero esos recursos tampoco se lograron ejercer porque el ayuntamiento los tenía que gastar el mismo día que llegaron a las arcas de la comuna, "y eso es prácticamente imposible".

González Cobián indicó que el gobierno de la ciudad, adicionalmente, recaudó en enero previo por el pago normal del Predial y servicio de limpia, 250 millones de pesos.

Los recursos, dijo, se consolidan con las participaciones Federales de 232 millones de pesos de 2025, correspondientes al primer mes de este año fiscal 2025, pero, además, las del Ramo 33 de 132 millones de pesos del Fortamun, que históricamente no caían en enero.

Anunció que con esos recursos, el gobierno de Chedraui Budib enfrentará los gastos que se tengan que hacer durante este ejercicio fiscal 2025 "porque no son recursos de libre disposición".

González Cobián subrayó que el alcalde José Chedraui pudo desconocer la deuda heredada del gobierno panista de 540 millones de pesos, pero no lo hizo a pesar de estar entre sus facultades, para evitar la quiebra de empresas el despido de trabajadores.

"Estamos en proceso de pagar, ya tenemos los recursos parte del remanente del año pasado fue esfuerzo que hicimos en el recaudatorio del Predial anticipado para poder juntar los recursos y hacer frente a todos esos recursos de deuda heredados por el anterior gobierno".

Reveló que de ese grupo de expedientes que dejó de pagar el anterior gobierno panista están 61 en análisis, al interior de la Contraloría para corroborar su situación legal.

Precisó que a eso 61 expedientes algunos les faltan la firma de la empresa o la fianza.

"Hubo alrededor de un 10 por ciento de expedientes irregulares, que son 61 que están en análisis en la contraloría porque les falta la firma de la empresa o la fianza, y en algunas dependencias indican que no recibieron la totalidad de los beneficios establecidos en el contrato en ese caso se llama a los representantes de las empresas para que se acerquen al ayuntamiento y se solvente en esas diferencias y se solventen los inventarios y si se llega a un acuerdo se procede al pago".

El Tesorero aclaró, nuevamente, que la idea del gobierno de José Chedraui, es pagar a todas las empresas, que el gobierno panista no pagó.