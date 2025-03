El estacionamiento del mundialista Cuauhtémoc pertenece a la administración estatal, autoridad que permitió a la UPVA 28 de Octubre cobrar el estacionamiento, recordó el Secretario de Gobierno del municipio, Francisco Rodríguez Álvarez.

Dijo que en algún momento, esa organización con una administración estatal generó un acuerdo para trabajar no de manera arbitraria, porque la autoridad tenía conocimiento de ello.

Subrayó que aunque el Ayuntamiento no da concesión en la zona de los estadios, sí deben cooperar para evitar los abusos y robos que en ocasiones se presentan en esa área del mundialista Cuauhtémoc.



“No tener cobros excesivos y si hay un desembolso debe haber responsabilidad. No es lógico que pagas y te roban, y hay responsabilidad del prestador del servicio y no debería ser la excepción; lleva muchos años”.

Priorizó que otro caso similar es en la feria de mayo, cuando se desbordan las vialidades en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, zona que pertenece al gobierno estatal.

Niega robo



El 29 de agosto de 2023, Intolerancia Diario publicó que el gobierno del estado ha montado una estrategia para desmantelar todos los centros de comercio popular de la UPVA 28 de Octubre, (indicó su líder moral, Simitrio); además negó que en el estacionamiento del Cuauhtémoc, se roben camionetas o cualquier automotor.

Advirtió en esa ocasión, que la autoridad competente debe investigar la desaparición de una camioneta meses atrás del área de estacionamientos del estadio localizado a un costado de la Avenida Zaragoza.

Precisó que esa estrategia que realiza la administración estatal para desaparecer a la 28 de Octubre se nota también en el intento que hacen por despojarlos de los predios a través de dos vías, la expropiación y el uso de cambio de piso.