El alcalde José Chedraui Budib recordó, nuevamente, que el 14 de octubre de 2024, representantes de una empresa entregaron una factura sin ninguna base, que no se pagará, pero este miércoles, reveló que se tratan de 33 millones de pesos por varios conceptos.

Subrayó que "casualmente", esa factura la ingresaron en Oficialía de Partes, el último día de gobierno de la gestión panista.

Acentuó que esa factura podría ser parte del "hoyo" financiero del ayuntamiento por 547 millones de pesos, generado por los panistas.

Después de firmar un convenio con las tiendas Oxxo para la instalación de torres de seguridad, insistió que la administración municipal solo pagará deudas de obras y servicios que estén justificados con documentos que comprueben la operación de los servicios otorgados.

Insistió que los pasivos serán revisados porque no hay prisa para pagar por la existencia de irregularidades, como la carencia de expedientes, sin entregables y facturas sin detalles de los productos y servicios.

Reiteró que las acciones de comprobación son una tarea que se realiza en Tesorería para pagar, además, lamentó que las autoridades del pasado no hayan dejado toda la información sobre los pagos .

“Nos entregaron una factura sin bases de nada, es un documento por 33 millones de pesos, entonces se va a pagar lo que se deba. No hay prisa".

Lamentó que la mayoría de las empresas a las que se les adeuda sean poblanas pero la mayoría de estas firmas no entregaron la documentación que debían dar para justificar las facturas, "se pagará a las empresas hayan cumplido, sino no, no"

Fue el 11 de este marzo cuando reveló que, derivado de la falta de claridad de los estados financieros del gobierno municipal panista, una empresa intentó cobrar una factura sin ninguna base de la Tesorería.

Ese mismo día sentenció que no se pagarán adeudos de la administración anterior hasta corroborar la existencia de los verificables, derivado de señalamientos de regidores panistas sobre una lentitud para liquidar deuda del trienio blanquiazul.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo realizada ese día, al ser ser cuestionado por la falta de pago de los pasivos de 500 millones de pesos del gobierno panista, reveló que representantes de esa empresa arribaron al ayuntamiento para intentar cobrar.

“Es una pena que se hagan las cosas así, por eso el dinero ahí está; se va a ir solventando con toda la mesura y toda la prudencia; no lo sabía nadie", indicó ese día.