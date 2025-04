A colonos de viviendas en la zona de los corredores con parquímetros, el Ayuntamiento otorgará permiso para estacionarse, sin la obligación de pagar un centavo. El nombre nuevo del sistema es "Estaciónate aquí, menos vuelta + lugar".

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, acentuó que para evitar el agandalle de los ambulantes en los estacionamientos rotativos en la zona del Centro Histórico trabajan de la mano con el gobernador, Alejandro Armenta Mier, el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional y Fiscalías del estado y Federal; Además, del diálogo constante con líderes de los vendedores informales.

La estrategia de reordenamiento vial, arropa tres tipos de permisos: para discapacitados, mujeres embarazadas y a vecinos de alguno de los cuatro corredores de estacionamiento rotativos, a quienes la Secretaría de Movilidad e Infraestructura dará hasta dos autorizaciones por residencia acreditada ante la autoridad municipal.

Centro Histórico y Barrio de Analco; Carmen–Huexotitla; Chulavista–Volcanes y Juárez–Santiago son los corredores donde estarán los corchetes o balizaciones Adónde verán te registrase los automovilistas a través de la aplicación en compañía de tres sistemas más entre los que debuta WhatsApp, mensaje de sms y negocios autorizados.

Además, el subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez, insistió que de acuerdo a las nuevas normas el Ayuntamiento dará prioridad a los grupos vulnerables y a los habitantes de las zonas a donde estarán los parquímetros, que no cuenten con un espacio en el inmueble a donde viven para estacionar sus unidades motoras.

Fue el presidente de la comisión de Infraestructura y Movilidad, Leobardo Rodríguez Juárez quien aseguró que el permiso para los residentes de los inmuebles adonde existen los estacionamientos rotativos tendrán una respuesta en cinco días hábiles a diferencia de la Ciudad de México en donde los permisos se entregan después de 90 días naturales.

Residentes y residentes de esas zonas deberán presentar tarjeta de circulación vigente del vehículo, tarjeta de circulación vigente del vehículo, placas vigentes de circulación del estado de Puebla, comprobante de domicilio, la identificación oficial con fotografía del INE.

Además, una fotografía de la fachada del inmueble con la nomenclatura de los documentos oficiales.

Las mujeres embarazadas deberán de presentar su credencial de liz del INE en compañía del certificado médico de una institución pública o privada que señale la temporalidad del embarazo.

Dijo que en cada calle a dónde estén los estacionómetros existirá una espacio en cada calla para las personas discapacitadas y una bahía de carga y descarga.

Nuevo nombre

El titular de la secretaría de movilidad e infraestructura David Aysa de Salazar, Priorizó que durante este gobierno, el sistema se llamará "Estaciónate aquí, menos vuelta + lugar".

Reordenamiento vehicular es el factor común del estacionamiento rotativo, no la recaudación, insistió el secretario.

Este nuevo sistema de estacionarse en la vía pública comenzará a funcionar el miércoles 16 de abril, con tres primeras horas gratuitas y para las personas que quieran dejar estacionadas sus unidades motoras deberán de pagar 10 pesos por cada 60 minutos.

Los usuarios tendrán una tolerancia de 15 minutos para registrarse en cualquier de los corredores con parquímetros.

Refrendó que los registros son por la aplicación, mensaje de texto SMS, WhatsApp y en las 350 unidades económicas registradas ante la autoridad para cobrar.

El sistema de estacionamientos rotativos están reforzado por 180 Supervisores de Movilidad encargados de verificar que los conductores de las unidades motoras cumplan con las normas programa para evitar infracciones.

Lo 180 supervisores cuentan con seguridad social otorgada por la administración municipal a todos sus trabajadores.

Bajo esa perspectiva, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, dijo que los franeleros no serán retirados de las zonas de estacionamientos rotativos, se permitirá que continúen trabajando lavando autos o motocicletas, pero no podrán cobrar ningún centavo más a automovilistas o motociclistas.

Subrayó que los viene viene o franeleros tampoco podrán apartar lugares con cubetas, cajas de cartón, huacales, sillas o cualquier objeto porque de lo contrario serán enviados con la autoridad competente.

Estacionamientos rotativos y estadios por ambulantes

Franco Rodríguez recordó en el pasado no existía colaboración entre las autoridades municipales con sus pares del gobierno del estado, y mucho menos, con las fuerzas castrenses ni las fiscalías para hacer efectivo entreordenamiento vial en las calles del Centro Histórico con parquímetros.

Insistió que este gobierno de la ciudad, desde el primer día de gobierno trabaja codo a codo con la administración estatal, milicia, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía Federal y estatal.

"Desde el primer día de esta administración, y por supuesto reiterarlo, que a partir de estos poquitos más de 100 días del gobernador Alejandro Armenta, estamos trabajando con la generosidad del gobernador".

Priorizó que el Ayuntamiento del pasado panista-priista, al no tener ningún tipo de relación ni acercamiento con las autoridades del estado, la Federación y las fuerzas del orden nacional no podía controlar la anarquía oor actuar como un hermano menor.

"Qué sucede en el pasado, pues el yuntamiento era el hermano chiquito, no tenía comunicación con el estado, no había comunicación con la Gederación, y bueno, la realidad es que se dejaban este tipo de prácticas a la deriva con la responsabilidad única y exclusivamente de una de las administraciones".

Refrendó que el sistema de ordenamiento comercial y todo este tipo de prácticas se está trabajando de la mano con los tres niveles de gobierno para evitar una anarquía.

Además, sin dar el nombre de 28 de Octubre, recordó que el tema de la anarquía que están "sufriendo" los estacionamientos de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán en compañía del auditorio GNP, con el cobro indiscriminado que realiza una organización de vendedores populares.

"La anarquía que está sufriendo en el tema de los estadios, el esfuerzo que vamos a hacer en las otras áreas de la feria, etcétera; debe ser de manera conjunta, por supuesto, entendiendo que hay derecho al trabajo, pero que no podemos estar con esta anarquía y con estos cobros indiscriminados que a la sociedad y a los usuarios propios de los espacios se les cobraba usufructando el espacio público y no garantizando el tema de la seguridad; son esfuerzos que se están haciendo en conjunto y hoy lo que me queda muy claro es que los tres niveles de gobierno estamos trabajando en inseguridad, en movilidad, en ordenamiento para evitar todas estas prácticas que lamentablemente en los anteriores trienios se dieron de anarquía por ciertos grupos políticos, pues sigan sucediendo de manera impune".