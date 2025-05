Al revelar que la Tesorería ya presentó una primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el hoyo financiero de 547 millones de pesos, el alcalde José Chedraui Budib advirtió que su gobierno cumplirá con las observaciones a la cuenta pública 2023, del periodo de Eduardo Rivera ante la Auditoria Superior del Estado (ASE), pero aclaró que no es responsable de la documentación que no haya dejado la administración panista.

Subrayó que el lunes 19 de mayo, la Contralora Dulce Lilia Rivera Aranda entregará un informe sobre la situación de la auditoría, además, siempre actuará de forma responsable y conforme a la ley,

La ASE continúa investigando, y también existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 200 millones de pesos en las cuentas de 2022 y 2023.

El alcalde no aclaró por qué delito se presentó la denuncia, ni si fue, en en concreto, en contra de los exalcaldes Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez.

"No nos toca presentar denuncias, nos toca presentar (la documentación) de acuerdo a lo que presentó la ASE, si es qué existe la documentación en la entrega-recepción poder van a ser presentados para coadyuvar y trabajar de la mano de la ASE rentar el año 2023 de Lalo Rivera. No nos hacemos responsables de papeles que no hayan dejado, que quede bien en claro. Y quiero dejarlo buen claro, las observaciones de la ASE y es nuestra obligación entregar los documentos que se nos entregaron".



Recordó que su gobierno ya presentó una denuncia y se van a presentar más en los próximos días por facturas irregulares.

La ASE, el jueves 1 de mayo, emitió varias observaciones a la cuenta pública 2023 por presunto daño patrimonial; son irregularidades en obra pública, compras, adquisiciones y contratos, como 67 contratos por servicios profesionales y técnicos por 101.7 millones de pesos, y pagos a empresas como Arky Joman por mantenimiento de fuentes y áreas permeables.

Intolerancia Diario, publicó las 58 observaciones iniciales, 13 fueron aclaradas, quedando seis recomendaciones, 26 solicitudes de aclaración y 15 pliegos de observaciones. Rivera tiene 30 días hábiles, hasta el 13 de junio de 2025, para solventarlas.

Los panistas dicen que los gastos están justificados, que representan solo el 3 por ciento del presupuesto municipal de 2023 (9,000 millones de pesos), y que la actual administración debe presentar la documentación correspondiente. Pero, sus detractores, cuestionan su gestión y sugieren un posible desvío de recursos para su campaña a la gubernatura, que perdió en 2024.

El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, al cierre de diciembre de 2024, afirmó que en este tema podría acreditarse el delito de desvío de recursos, porque el gobierno panista de la administración administración utilizó dinero programado para gastarse en los últimos meses de 2024, para el pago de conceptos no presupuestados, además de no haber pasado por la autorización de Cabildo.

Chedraui Budib insistió que las observaciones que hizo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por un monto superior a los 101 millones de pesos en la cuenta pública 2023 del gobierno panista, que presentará la documentación con la que cuente el gobierno municipal para solventarlas.

Pero aclaró que su gobierno no se hace responsable de las posibles anomalías cometidas durante el periodo de los exalcaldes panistas que no puedan ser aclaradas.

Los panistas respondieron un día después de que la ASE entregó a la LXII Legislatura, las irregularidades encontradas en los estados contables del par de panistas de 2023.