A tres días de cumplir 75 años de edad, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa presentará su dimisión al papa León XIV este miércoles, confirmó el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, pero aclaró que monseñor continuará siendo el pastor de la iglesia poblana.

Después de la misa dominical, precisó que el Código de Derecho Canónico establece que todos los obispos, al cumplir 75 años de edad, deben presentar su renuncia.

"El Código Derecho Canónico establece que todos los arzobispos al cumplir 75 años debemos presentar la renuncia de oficio".

Insistió que la renuncia es presentada por todos los obispos del mundo en esta edad, al papa en turno, en este caso a León XIV.

Refrendó que en el día y momento de la dimisión, no necesariamente son aceptadas por el papa, porque tiene la facultad de mantener al obispo en funciones el tiempo que considere pertinente.

"La renuncia se presenta eñal Papa, por supuesto, pero, no significa que en ese momento necesariamente queda aceptada o no se puede aceptar o se puede aceptar en otro momento; ordinariamente pasa un tiempo para que el Papa acepte. No depende del señor Arzobispo a él le corresponde presentarla en el tiempo que tiene que ser y corresponde al Papa aceptarla, cuándo, no lo sabemos. Es decisión que deberá tomar y lo sabremos en su momento".

Cirugías de rodillas y cadera de Sánchez Espinosa

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa fue intervenido quirúrgicamente durante enero de 2024 de la rodilla izquierda y de la cadera de ese mismo lado del cuerpo en Guadalajara, Jalisco.

La intervención realizada en la segunda quincena del primer mes del año previo fue un éxito, pero monseñor lamentablemente sufrió una caída y tuvo una serie de complicaciones en su rehabilitación.

Monseñor al no recuperarse completamente de esa caída, nuevamente tuvo que ser intervenido de la rodilla izquierda, pero también de la rodilla derecha, durante la segunda quincena de febrero de este 2025.

La intervención fue exitosa y en esta ocasión monseñor no sufrió ninguna caída, lo que le permitió reaparecer durante la celebración religiosa de la Bendición de los Santos Óleos, acompañada del lavatorio de pies en Semana Santa.

Después, participó en la Procesión de Viernes Santo, en donde se notó con muy poca fuerza al momento de caminar distancias cortas, la mayor parte del recorrido lo realizó en un mini auto eléctrico de la UPAEP.