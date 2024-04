Poco antes de llegar a la mitad de las campañas electorales, Morena dejó de tener la mayoría de los estados en la bolsa como suponía.

Dando por descontados Yucatán, Guanajuato y Jalisco, donde el PAN y Movimiento Ciudadano se aprestan a refrendar sus gobiernos, la 4T pensó que tendría un día de campo en las otras cinco gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, y con sólo tres semanas de campañas, los números en la CDMX, Veracruz y Morelos dejaron de favorecer a los seguidores de Andrés Manuel.

En Veracruz las evidencias por propiedades, inversiones en paraísos fiscales y hasta el uso de camionetas con reporte de robo por parte de Rocío Nahle, que le han documentado a la mujer zacatecana impuesta desde el Palacio Nacional, mermó notablemente la intención de votos para Morena, en la gubernatura. El discurso contra la corrupción es simplemente insostenible.

En Morelos la crisis de inseguridad, así como la invasión del gobernador, Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía y su pésima administración, generaron el hartazgo de la población quien hoy busca en la oposición un salvavidas.

El caso de la capital del país, la joya de la corona, es emblemático. Además de haber dividido en las últimas elecciones a la ciudad entre azules y guindas, Clara Brugada no tiene buenas cuentas que presumir ni como alcaldesa de Iztapalapa. Lejos de retener -que no atraer- el voto de los chilangos, está generando la repulsa y con ello el eminente riesgo de perder un bastión lopezobradorista desde los tiempos del PRD. Las muchas fallas en la Ciudad de los Palacios, la carencia de servicios básicos y hasta el caos en materia de movilidad no pueden endosarse a los gobiernos “del pasado”; son cuentas que se les cobrarán en las urnas.

Así, de las seis entidades que sentían seguras, han entendido que tienen la mitad (tres) a punto de perder y la CDMX y Veracruz se mantienen entre los estados con más votantes en su padrón electoral.

Puebla, Tabasco y Chiapas siguen siendo las gubernaturas que la 4T considera como seguras.

¿El debate del próximo domingo moverá las piezas del tablero?

Veremos y diremos

Nuestra Feria

Ante la vorágine de las campañas y como un bálsamo llega la Feria de Puebla. Desde hoy jueves 25 de abril y hasta el próximo 12 de mayo, las y los poblanos podremos disfrutar de conciertos, espectáculos, muestras gastronómicas y juegos mecánicos.

Para esta edición el gobernador, Sergio Salomón, echó la casa por la ventana y se podrá escuchar sin costo alguno a artistas como: Carlos Rivera, Caifanes, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Matisse, Sebastián Yatra, Cardenales e Invasores de Nuevo León, Paulina Rubio, David Bisbal, La Arrolladora, Maluma, Santa Fe Klan, Alejandro Sanz, Ángeles Azules, Water Castle, Matute, Kenia Os y Ha'Ash.

Sin duda, hay grandes opciones para todos los gustos.