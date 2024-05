Después de que el IEE sepultó la posibilidad de organizar un segundo debate, por falta de presupuesto y tiempo, la Iniciativa Privada se puso las pilas y anoche, a través del presidente de Coparmex, Rubén Furlong, anunció fecha, hora y hasta lanzó las invitaciones.

“Si no pueden o no quieren se dice y no pasa nada”, fustigó Furlong y aclaró que espera una respuesta seria y concreta este mismo miércoles antes de las 14:00 horas.

Sobre la organización, dijo que se podría realizar en alguna universidad de la zona metropolitana y aclaró que si los tres candidatos al gobierno: Alejandro Armenta, Lalo Rivera y Fernando Morales, tienen disposición, la organización, logística y gastos quedan en manos de ellos.

La moneda está en el aire y habrá que esperar sólo unas horas para conocer la respuesta a este llamado para participar en un segundo debate.

Ahora bien, lo más sencillo ya está hecho, pero viene lo más difícil: ponerlos de acuerdo.

Y es ahí en donde la burra torcerá el rabo y no habrá poder humano que empate egos, caprichos, intereses y vanidades.

Voy triple contra sencillo a que ese debate quedará en la imaginaria de los empresarios, independientemente de la buena o mala voluntad de los organismos que decidieron cachar la papa caliente. Y aunque tengo más que claro del resultado final, dejo abierta la interrogante:

¿Le entrarán los candidatos o encontrarán cómo evitarlo?

Veremos y diremos.

Vuela alto el “Águila Mayor”

Hablar de Mario Iglesias García Teruel es contar la vida de un hombre que lo mismo dejó huella como primer rector de la UPAEP, en una época convulsa para los movimientos universitarios, que como consejero del Instituto Electoral del Estado.

Anoche se informó que el “Águila Mayor” falleció a los 89 años. El legado se puede observar en las generaciones que contaron con la libertad de cátedra en una universidad claramente identificada con la derecha, pero también en su participación para fortalecer nuestra democracia desde su espacio en el IEE.

Desde aquí nuestro más respetuoso y sincero pésame a sus familiares y amigos. Ha partido un gran líder.

Sucesión en la Arquidiócesis

Ayer 21 de mayo, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa celebró su cumpleaños número 74. Apenas el mes pasado sumó 15 años al frente de la Arquidiócesis de Puebla. Ambas fechas son motivo de alegría y enhorabuena.

De acuerdo con el derecho canónico, este será el último año en que Víctor Sánchez esté al frente de la Arquidiócesis, ya que al cumplir 75 años deberá entregar su renuncia a la Santa Sede para que comience un proceso de sucesión, como el de 2007, cuando Rosendo Huesca Pacheco llegó a esa edad.

Aunque el proceso de sucesión puede llevar años, en estos momentos hay cinco obispos poblanos cuyos nombres indudablemente se van a manejar en 2025: Tomas López Durán, obispo auxiliar de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, obispo Auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, Dagoberto Sosa Arriaga, obispo de Tlapa Guerrero y Felipe Pozos Lorenzini obispo de Ciudad Obregón.

Pero esa será otra historia.