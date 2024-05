El tracking que este día le presenta Solmoirago, la encuestadora argentina que ha caminado estos dos meses de la mano de Intolerancia Diario, nos refleja la tendencia que desde que inició la medición se ha mantenido con 14 o 15 puntos a favor de Alejandro Armenta.

El miércoles estaremos presentando el estudio final, así como el histórico de este tracking. Desde ahora le puedo adelantar que tanto Armenta como Lalo han crecido a la par. Los acontecimientos e incluso las crisis en ambos bandos no lograron permear lo suficiente para reducir las simpatías de uno o hacer crecer exponencialmente al otro.

Un detalle más para observar es que en la publicación de este día se muestra cómo ha caído el número de indecisos. Cuando se reduce este número, la certeza del estudio crece, por lo tanto en este momento podemos decir que aunque exista un voto oculto, éste difícilmente alcanzaría para darle la vuelta a lo que hoy parece estar definido, sin embargo, habrá que esperar al próximo domingo 2 de junio para ver si hay una sorpresa o no, pero por el momento son 15 los puntos que vemos de diferencia, un porcentaje similar al que presentan otros estudios demoscópicos.

El trabajo de Solmoirago trae como antecedente la predicción, con días de antelación, de que Javier Milei, como sucedió, ganó en las urnas y se hizo presidente de Argentina. Se trata de una encuestadora seria, con historial reconocido en América Latina.

Y más allá de las encuestas, recuerde que lo más importante es que usted salga a votar el próximo domingo 2 de junio, porque si no lo hace no podrá culpar ni responsabilizar a ningún funcionario ni político. No deje de votar, porque de verdad, México nos necesita a todos.

Los cierres y el fantasma de la tragedia

Después de la tragedia en San Pedro Garza García e incluso el desplome de la lona que dejó a 58 accidentados en Xonacatlán, Estado de México, donde el candidato morenista Alfredo González cerró su campaña en búsqueda de su reelección, uno pensaría que la prudencia y las brigadas de Protección Civil estarían pendientes de los actos masivos en esta semana, la última de las campañas electorales.

Por desgracia, como lo comentamos la semana anterior, no existe el número de funcionarios necesarios para que los gobiernos estatal y municipal puedan verificar los cientos de cierres de campaña que se realizarán en el estado y en el país.

Este fin de semana, donde las lluvias -que ya no podemos llamar atípicas- pusieron en riesgo a varios de los asistentes, sólo en uno de los casos, se canceló el mitin. El resto continuaron.

Pareciera que no aprendemos -y aquí entran todos los partidos- que siguen haciendo mítines con templetes improvisados y con lonas mal puestas, sin las medidas suficientes de seguridad. Ya nos avisaron dos granizadas, decían que la primera era atípica y que no se repetiría y ayer volvimos a sufrir una similar, ¿Quién nos garantiza que de aquí al miércoles no se vuelva a repetir?

¿Qué necesita pasar para que aprendamos?