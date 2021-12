Nuestros teléfonos celulares siempre nos tienen preparada una jugarreta, pero ninguna capaz de cambiar el rumbo de nuestra vida… ¿O sí? Una suerte de coincidencias fueron las que provocaron que Matt y Fabiola se cruzaran en el camino, casualidad o destino, jamás imaginaron hacia donde los llevaría una charla virtual de origen incómoda y extraña. Es indudable que el amor llega cuando menos se espera.

Wendy Mora es una entusiasta de la lectura y escritura, comenzó escribiendo en la plataforma online Wattpad, donde encontró sitio para expresarse. Anónima (Planeta), es su primera novela y en ella logra transmitir su gran pasión a través de una encantadora historia juvenil en la que hasta un adulto se verá reflejado. Redes sociales, amigos, confianza, música, fiesta, papás, amor: el mundo de los adolescentes presente en este relato que atrapará a cualquiera, porque siempre que nos encontramos con la persona que nos gusta e interesa, experimentamos las mismas sensaciones. Tal como la primera vez.

“No sé ni qué hora era cuando sucedió. Estaba tan desorientada que cuando escuché la alerta pensé que era la alarma del despertador. A tientas busqué mi celular sobre la mesita de noche, tratando al mismo tiempo de dar con el botón de snooze para comprarme al menos cinco minutos más de sueño. En su lugar encontré el mensaje. El brillo de la pantalla me cegó por unos segundos. Fue hasta que pude enfocar cuando lo leí (…) Ahora que lo pienso, no sé por qué no se me ocurrió bloquear y borrar el número.”

Tras un intercambio errado de mensajes, Matt y Fabiola comienzan una amistad a distancia, pero pronto descubrirán las grandes diferencias y encantos entre mantener una relación detrás de la pantalla y una frente a frente, además de la importancia de tener una comunicación sincera, sea por la vía que sea.

Sobre la autora

Wendy Mora nació en Jalisco (1994), es técnica en programación web y actualmente pasa el tiempo detrás de su computadora haciendo cosas increíbles.

Siempre ha sido una entusiasta de la lectura y fue a través de los libros que encontró su pasión. Wendy decidió que quería ser parte de aquellos que contaban historias y dejaban volar su imaginación para crear mundos asombrosos.

En Wattpad encontró un lugar para expresar todas aquellas ideas que vivían en su cabeza y que quería compartir con otras personas. Anónima es su primera novela.

Llegó a streaming

Anónima es el libro en el que Netflix se basó para crear su nueva película que lleva el mismo título.