Sobre el reciente informe de la Administración de Control de Drogas (DEA), el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo desconocer el estudio donde se advierte que en Puebla operaría el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que es una zona de paso de distribución de drogas.



El morenista comentó que desde el área de inteligencia a nivel federal y estatal, no se cuenta con información sobre el tema.



Como en otras ocasiones, señaló que el tener a un alto mando de la Marina al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como Francisco Sánchez González, da certeza de la estrategia contra el crimen organizado.



Ante ello, el mandatario estatal recalcó que se trabaja en el marco de la ley en coordinación con la SSP, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y las Fiscalías, con el objetivo de dar resultados a la población.



"Dan informes que no sabemos si son informes o no, entonces necesitamos saber la fuente y saber si es la DEA", manifestó.

De esta manera, Alejandro Armenta argumentó que en las mesas de seguridad se abordan todos los aspectos de inseguridad, por lo que en breve solicitará a la Sedena y la Marina una actualización de qué grupos delictivos operan en la entidad poblana para compartirlos a la sociedad y a la prensa.