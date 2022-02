A cinco años de haber sido creada en Ciudad de México, Litmus Dance Company tendrá su primera función en Puebla el próximo 5 de marzo en Casa de Cultura.

“Vamos a tener una presentación mi compañía y yo el 5 de marzo, a las 12 de la mañana, en Casa de Cultura, vamos a estar mostrando el trabajo que hemos hecho. Es una compañía que ya tenía desde el 2017 en Ciudad de México, pero pues ahora ya radicó otra vez aquí en Puebla, y pues está construida aquí, con gente poblana, y justo nos vamos a presentar el 5”, explica Karime Ramírez Velazco, quien es bailarina profesional, coreógrafa, maestra de danza y fundadora de la compañía.

Aunque su llegada a la capital poblana ocurrió en 2019, la pandemia de la COVID-19 impidió que el grupo se presentara en espacios públicos.

“Fue complicado, pero también fue muy grato tener como este encierro para poder tener esta fertilidad creativa. Entonces yo, desde el punto de dirección, desde el punto de dirección creativa, en ese punto ha sido como bastante gratificante porque puedes estar como encerrado.

“No hacía más que crear, pero en un modo de presentación sí, fue como difícil por los foros, por estar cerrados los teatros, pero poco a poco se han abierto de nuevo y, nosotros, poco a poco nos hemos quitado como el miedo de presentarnos otra vez. El encierro fue gratificante, pero también creo que, en cierto modo, nos creó un poco de inseguridad de otra vez mostrarnos”, dijo la artista poblana.

Litmus Dance Company cuenta con varios estilos: ballet, jazz y contemporáneo, entre otros, son fusionados en sus coreografías.

Arte y pandemia

Karime Ramírez Velazco sabe que durante el confinamiento obligado por el Coronavirus, la gente volteó al arte para escapar de la enfermedad.

“¿Qué tan necesario es para nuestra vida cotidiana? Y vaya que lo es. En la pandemia fue nuestro escape, entre series, música, streaming y justo ahora que se regresa a presencial, he notado que la gente lo disfruta muchísimo más”.

Ahora, destaca, la gente busca salir del encierro y acercarse a los eventos artísticos.

“Mi percepción ha sido eso, que la gente lo disfruta y lo busca porque pues ya fue muy bonito el encierro un ratito, pero pues ahorita ya con todas las medidas buscamos este acercamiento humano, artístico”.

Regreso a Puebla

Durante 10 años, Karime Ramírez Velazco vivió en Ciudad de México, a donde se fue para estar cerca de las expresiones artísticas que más le interesaban en ese momento.

“La ciudad y la cultura se ve más, como decirlo, al menos para mí, fue como estar ahí, llena de todas estas expresiones de cultura y de arte. Antes de que pasara todo esto de las redes sociales, de YouTube, todo, estar en la capital era como el lugar donde tenías que estar para estar como en el show business o en el arte, o en el teatro musical o en la música”.

A su regreso a Puebla en 2019, se encontró con una Angelópolis que también ha crecido en las artes.

“También he notado un cambio muy grande en Puebla, en cultura y el arte ha habido mucho, mucha gente muy talentosa, que ha creado compañías, que ha creado escuelas, que ha creado un millón cosas, que también ha hecho que crezca”.

Nuevos integrantes

En 2017, Karime Ramírez Velazco comenzó el sueño de su compañía, con la intención de generar ingresos económicos para todos sus integrantes y obtener reconocimiento nacional.

“Yo la creé en el 2017, pero yo estaba radicada en la Ciudad de México, entonces estaba conformada con gente de allá y yo me regresé a vivir a la ciudad de Puebla en el 2019, entonces ahí es cuando empecé a formarla de nuevo. Luego nos cayó la pandemia y estuvimos haciendo cosas en línea, subiendo cosas a nuestro canal de YouTube.

“La complicación ha sido cómo retomarla, desde un punto de mudarme otra vez aquí y conocer a las personas e invitarlas, y que conocieran ellos mi trabajo y la pandemia, pues ha sido así”.

Litmus Dance Company está conformada por cinco personas que ya iniciaron o están comenzando su camino en el mundo de la danza.

“Aparte de coreógrafa, soy docente, entonces en el momento en que yo puedo tener clases con diferentes alumnos, es ahí donde yo me acerco y puedo invitarlos. En ese sentido no he tenido ninguna dificultad porque también me desarrollo como docente, y tengo la posibilidad y la cercanía de estar con bailarines que se están formando y se quieren dedicar a esto o ya se dedican a esto profesionalmente”.

Toda la banda

Litmus Dance Company actualmente está integrada por:

Cristian Yamir Lima Ávila

Ricardo Eliber García Flores

Celia Sofía Sánchez Cervantes

Brenda Alexandra Serrano Hernández

Julia Natalia Camas Gómez

Regina Martínez Valtierra

Laura Gabriela Castañeda Parra

Karime Ramírez