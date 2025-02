El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, ha organizado el ciclo de cine "David Lynch: In Memoriam". Este evento se llevará a cabo en la Cinemateca "Luis Buñuel" y contará con la proyección de siete filmes del icónico director estadounidense.

La programación iniciará el martes 25 de febrero a las 18:00 horas con la película "Eraserhead (Cabeza borradora)". Posteriormente, el miércoles 26 se proyectarán "The Elephant Man (El hombre elefante)" y "Blue Velvet (Terciopelo azul)" a las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente.

El ciclo continuará el jueves 27 con las cintas "Wild at Heart (Corazón salvaje)" y "The Straight Story (Una historia verdadera)". Finalmente, el viernes 28 se presentarán "Twin Peaks: Fire Walk With Me (Twin Peaks: Fuego camina conmigo)" y "Lost Highway (Carretera perdida)". Todas las funciones de estos días serán a las 17:00 y 19:00 horas.

El acceso a las proyecciones será gratuito, y quienes deseen asistir pueden consultar la clasificación de cada película en las páginas de Facebook "Secretaría de Cultura Puebla" y "Cinemateca Luis Buñuel Puebla". La sede del evento está ubicada en la 5 Oriente número 5 del Centro Histórico de Puebla.

El ciclo se realiza en memoria de David Lynch, quien falleció el 16 de enero de 2025. Su legado cinematográfico, marcado por un estilo surrealista y experimental, ha influenciado a numerosos cineastas y artistas. En 2019, la Academia de Hollywood reconoció su trayectoria con un Óscar honorífico.