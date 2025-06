Alf Clausen, el aclamado compositor estadounidense que durante casi tres décadas dio vida musical a la serie animada Los Simpson, falleció el pasado 29 de mayo en Los Ángeles a los 84 años, tras una prolongada lucha contra la parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa poco común.

Nacido en Minneapolis en 1941 y criado en Jamestown, Dakota del Norte, Clausen estudió en el Berklee College of Music, donde más tarde también fue instructor. Inició su carrera en la televisión como arreglista y compositor en programas como Donny & Marie y The Mary Tyler Moore Hour.

Su legado más significativo comenzó en 1990, cuando se unió a Los Simpson como compositor principal. Durante 27 años, Clausen musicalizó más de 550 episodios, creando cerca de 600 piezas originales que definieron el tono emocional y cómico de la serie.

Aunque el tema principal fue compuesto por Danny Elfman, Clausen fue responsable de la mayoría de las canciones y partituras que acompañaron las aventuras de la familia amarilla.

Su trabajo le valió 30 nominaciones al premio Emmy, ganando en dos ocasiones por las canciones "We Put the Spring in Springfield" y "You're Checkin' In". Además, recibió cinco premios Annie por su contribución a la música en animación.

En 2017, Clausen fue despedido de Los Simpson debido a recortes presupuestarios, decisión que generó controversia y llevó al compositor a presentar una demanda por discriminación por edad. El caso se resolvió en 2022, cuando su salud ya se encontraba deteriorada.

Más allá de Los Simpson, Clausen trabajó en series como Moonlighting y Alf, y en películas como Splash y Ferris Bueller's Day Off. Su estilo, que combinaba orquestaciones clásicas con un agudo sentido del humor, lo convirtió en una figura respetada en la industria televisiva.