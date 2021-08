Luego de dar una de las sorpresas más satisfactorias para el deporte mexicano en los Juegos Olímpicos Río 2016, la carrera de la machista Lupita González ha sido eclipsada por problemas fuera de la pista, pues desde 2019 se encuentra inhabilitada para competir luego de haber dado positivo a trembolona.

En su momento la marchista negó haber ingerido sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, por lo que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) para tener una esperanza de llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Sin embargo, eso no ocurrió y ahora, además de la suspensión que terminaba en 2022, ahora tendrá cuatro años más de inhabilitación.

Este viernes el Tribunal Disciplinario Mundial de Atletismo dio a conocer que la marchista mexicana no podrá competir hasta noviembre de 2026 luego de encontrar irregularidades en su defensa.

A decision in the case of World Athletics against Maria Guadalupe González Romero has been issued by the Disciplinary Tribunal.



Race walker Romero has had a 4 year period of Ineligibility imposed for Tampering.



Read More > https://t.co/M8NwJf9FMO@aiu_athletics pic.twitter.com/JlQtfIHg8Q