Gran cosecha de oro para México en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco celebrado en Wroclaw, Polonia.

La mexicana Selene Rodríguez ganó la medalla de oro en arco compuesto en la categoría Sub-18.

Rodríguez sorprendió a la primera cabeza de serie Priya Gurjar de India, 139-136, para reclamar su primera victoria en su primera competencia internacional.

"(Me siento) muy emocionada, es algo que nunca antes había sentido, nunca antes había estado en un campeonato mundial", dijo Selene.

Después de marcar 28 puntos cada una, Selene tomó una ventaja de tres puntos sobre Priya en el segundo final que nunca soltó. Aterrizando todas menos una de sus flechas en el amarillo, reclamó su primer título mundial.

Selene Rodriguez 🇲🇽 is the new under-18 compound world champion! 🥇👏 pic.twitter.com/X56JcCnTuA