Este viernes comenzó la algarabía en el país por el fin de semana más veloz del año con la realización del Gran Premio de México.

Con este marco de emociones en el deporte automotor, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, inició las acciones en las inmediaciones del Foro Sol y ante decenas de mexicanos que fueron a alentarlo.

El arranque fue inesperado, pues tuvo un ligero accidente en la parte trasera de su vehículo dentro de las primeras prácticas libres, por lo que su auto tuvo que ser revisado y reparado en menos de media hora.

Luego de este amargo episodio, el tapatío volvió a la pista con todo cuando restaban poco más de 22 minutos de las prácticas libres.

Tras una gran exhibición ante los mexicanos, "Checo" Pérez se colocó atrás de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y su compañero en la escudería Red Bull Racing, Max Verstappen.

El piloto mexicano demostró su calidad dentro de la pista al grado de conquistar el cuarto lugar en esta fase dominada por los Mercedes.

FP1 CLASSIFICATION (END OF FP1)



Here's how things end after our first hour of action#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/wzV30Uyy5i