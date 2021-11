Este fin de semana, el país vivió una auténtica fiesta con el Gran Premio de México, el cual culminó con el histórico tercer lugar del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez se vivieron un sinfín de emociones desde el pasado 5 de noviembre con las pruebas libres y los eventos que ofrece la FIA.

Este domingo se disfrutaría el platillo principal en el que Sergio "Checo" Pérez disputaría en casa una de las carreras más importantes de toda su trayectoria por el gran momento que vive en la Fórmula 1.

La escudería Red Bull Racing apostó por tener dos podios de nueva cuenta ante un siempre poderoso y competitivo Lewis Hamilton que no se iba a quedar de brazos cruzados en la tierra donde alguna vez ya se coronó campeón del mundo.

La carrera inició de una forma poco esperada, pues un choque en pleno arranque provocó que dos pilotos abandonaran el GP de México, y pusiera a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez en la punta de la carrera.

Con el avance de las vueltas, no había mucho cambio por parte de los pilotos, más que en la parte baja donde la entrada y salida de pits provocaba cambios en la clasificación.

El mexicano, sin hacer movimientos arriesgados, analizaba el avance de la competencia mientras que Lewis Hamilton comenzaba a ver más lejos a Max Verstappen y más cerca al piloto tapatío.

Las vueltas seguían en el Autódromo, pero la gente no cesaba en emociones y apoyo en cada ocasión que veían pasar al piloto azteca.

En el último tramo de la competencia, el británico de la escudería Mercedes comenzó a sacar el colmillo ante la apuesta del "Checo" Pérez por quitarle el segundo sitio ante la algarabía de los asistentes.

Después de pelear a capa y espada, el mexicano no pudo rebasar al siete veces campeón de la Fórmula 1, pero la batalla y el esfuerzo nadie se lo cuestionó.

Finalmente, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez conquistaron el podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con el tercer puesto, Sergio "Checo" Pérez no sólo sumo su quinto podio de la Temporada 2021 en la Fórmula 1, sino además, se convirtió en el primer mexicano en lograr un podio en el Gran Premio de México.

El mejor resultado registrado fue del legendario piloto azteca Pedro Rodríguez, quien logró el cuarto lugar en 1968.

CHECO! CHECO! 🙌@SChecoPerez takes P3 and becomes the first Mexican driver to take a podium in his home race! #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NvHCU5TwXc