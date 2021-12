A más de un mes de darse a conocer diversas versiones sobre un posible retiro anticipado, este miércoles 15 de diciembre, el delantero argentino Sergio Kun Agüero confirmó su adiós de las canchas luego de padecer una arritmia cardíaca.

En una conferencia de prensa hecha en Barcelona, el ahora ex futbolista explicó que los motivos por los que cuelga los botines se debe a que priorizará su salud.

Luego de romper en llanto ante la presencia de familiares, amigos, futbolistas del FC Barcelona, directivos y gente cercana al artillero sudamericano, Kun Agüero señaló que el adiós a las canchas es por el tema médico.

“Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”,

En una conferencia de prensa llena de sentimientos encontrados, el también ex delantero de la Selección Argentina aseguró sentirse agradecido con la gente que lo apoyó a lo largo de sus 17 años dentro de las canchas.

“Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos”.

De #Independiente al mundo. Para toda la vida.



Gracias por el fútbol, @aguerosergiokun. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa.

El cinco veces campeón de la Premier League también se dijo orgulloso por la carrera que forjó y señaló que tiene incertidumbre por lo que suceda ahora que estará fuera de las canchas.

“Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me espera la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Gracias a los hinchas de los clubes en los que he jugado. Me quedo con cosas muy bonitas”.

La carrera del Kun Agüero con el FC Barcelona fue fugaz con cinco encuentros oficiales, marcando dos goles, el último, ante el Real Madrid.

Fiel a su estilo, concluyó su conferencia de prensa con una broma: “Me voy también con el gol que le hice al Madrid. ¿No está mal para decir que fue mi último gol, no?”

Su último partido oficial fue el pasado 30 de octubre en el Estadio Camp Nou debió pedir el cambio a los 38 minutos por un dolor en el pecho que luego se confirmó que era el síntoma fue producto de una arritmia.

¡Muchas gracias, Kun! ⚽​



Tu leyenda se agigantará con el paso del tiempo. Recordaremos con alegría tus goles, tu habilidad y tu sonrisa con la pelota en los mejores clubes del mundo y en @Argentina 🇦🇷​



¡Todas las fuerzas en este momento, @aguerosergiokun! 🙏🏼

Con 33 años, Sergio Kun Agüero inició su travesía en el futbol profesional en el Independiente de Avellaneda en julio del 2003, siendo el futbolista más joven en debutar en el torneo argentino con 15 años y 1 mes.

El técnico mexicano, Javier "Vasco" Aguirre lo llevó al futbol europeo con el Atlético de Madrid en 2007 y gracias a su talento, llegó a las filas del Manchester City.

Con los Citizens se erigió como leyenda al convertirse en el máximo goleador histórico del club con 260 goles, ganador de 15 títulos y protagonista de momentos icónicos como el gol del título en 2012 ante el Queen Park Rangers.

El delantero argentino registró 21 títulos en su carrera, entre ellos, la medalla de oro en fútbol en Beijing 2008, y el último, la ansiada Copa América 2021 con la selección argentina, de la mano de Lionel Messi.