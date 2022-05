Tras un Torneo Clausura 2022 lleno de episodios buenos y un cierre muy gris, el Club Puebla cerró filas de cara al partido de Repechaje ante Mazatlán FC a disputarse este domingo 8 de mayo en punto de las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

¡Llenemos el 🏟Cuauhtémoc, hijos de su Enfranjadísima!👊🏻



¡Con su apoyo en la tribuna y nuestro laburo en la cancha, JUNTOS, iremos por la primera noche memorable en el Dos Veces!🔵



RT si #LaFranjaQueNosUne🎽 se hará presente y alentará a los Larcaboys😎 pic.twitter.com/HiTW4sIQQw — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 3, 2022

Previo al partido que define al penúltimo invitado a la Fiesta Grande de la Liga MX, el Club Puebla ofreció una conferencia de prensa en donde el timonel del cuadro enfranjado, Nicolás Larcamón habló de varios temas, entre ellos, su permanencia en la Angelópolis.

Pese a la ola de rumores sobre un cambio de aires para este verano, el joven técnico, reiteró que actualmente no tiene intenciones de dejar a La Franja.

En ese sentido, Nicolás Larcamón reiteró su amor que tiene por la escuadra poblana y su afición, combinación que le da una motivación extra para la preparación del partido de este domingo.

“La gente quiere que me quede, pero yo igual me quiero quedar y me motiva mucho. Estamos trabajando por el día domingo y sabemos de lo maravilloso que es jugar instancias finales y el grupo está mentalizado que hay una gran oportunidad para trascender juntos”.

"Este domingo tenemos la gran chance para demostrar de qué está hecho este grupo"🎙



¡La conferencia del Profe Larcamón es IMPERDIBLE!🤩



RT si ya quieres ver de regreso a #LaFranjaQueNosUne🎽 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 6, 2022

Nicolás Larcamón recordó que en su etapa como timonel del cuadro camotero ha dejado grandes resultados con tres liguillas consecutivas a su mando donde ha llegado a semifinales, cuartos de final y en esta nueva oportunidad.

“Nos genera mucho orgullo por el hecho que hoy un quinto puesto tiene tintes de algo de cuestionamientos; es gratificante que hayamos levantado las expectativas y se sabe que no solo fue alcanzar las instancias finales, sino de la manera. Hoy es el tercer torneo en el que, con el formato anterior, igual hubiéramos clasificado y eso nos genera mucha satisfacción".

Finalmente, reconoció que pese a un cierre de torneo poco agradable, se persiste la motivación de poder clasificar a la Liguilla del Torneo Clausura 2022.

“Destaco el hecho de jugar en casa y es un gran argumento para salir más motivados. Una instancia definitiva con un formato diferente y este formato nos motiva y nos acomoda mucho”, concluyó.

Club Puebla terminó como quinto lugar de la tabla general con 26 puntos, tras caer hace una semana ante Mazatlán FC, sin embargo, gracias al formato de competencia le da la oportunidad a los enfranjados de tener una revancha inmediata.