El deporte blanco de la milenaria Angelópolis es protagonista de Torneo Nacional de Tenis Puebla 2022, al conquistar tres categorías en menores de 10 años, 18 años y en dobles.

La justa nacional presentada por Volkswagen de México también conquistó el título de la mejor de los cinco torneos nacionales no solo por jugarse en canchas de clase global como las del Britania Zavaleta, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, Alpha II y El Cristo, sino por la logística en la organización.

Además, la empresa alemana con presencia en Puebla, valoró ser el presentador oficial de la contienda, que convocó a los mejores exponentes de diferentes estados de la República mexicana.

El torneo aportó más de 30 millones de pesos al dinamismo económico de Puebla en medio de la pandemia del Covid-19.

El Torneo Nacional de Tenis Puebla 2022 también atrajo la atención de 500 tenistas que arribaron con sus papás y con la ilusión de llevarse los títulos a sus ciudades y estados.

Los chicos Sofía Canto Hurtado venció a Viviana López 6-0 y 6-3 y Fernando Alvarado a Luka Romano 6-2 3-1(retiro), en la categoría de los 18 años.

Las nuevas promesas de 10 años también levantaron la mano con Iker Barrionuevo, al vencer a Karim Eduardo Balbuena Segura por un 4-1 y 4-0.

Durante la ceremonia de premiación, el Presidente de la Asociación Poblana de Tenis, Enrique Núñez Quiroz, valoró el espíritu combativo de todas y todos los contendientes.

El también vicepresidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), agradeció a todos por la confianza depositada en el comité organizador, a los jueces, árbitros, patrocinadores, padres de familia, a medios de información y a los jóvenes.

Exhortó a los participantes a mantener su esfuerzo y dedicación todos los días no solo en los entrenamientos sino en sus escuelas.

El pequeño Barrionuevo dijo sentirse muy feliz, porque entrenó mucho y le echó muchas ganas a este torneo.

"Me gusta mucho este deporte y cada vez me preparo más fuerte; el partido estuvo difícil, pero pude ganar”.

El segundo campeonato fue para Fernando Alvarado en la categoría 18 años, ante el también poblano Romano al que venció por parciales de 6-2, 3-1 y abandono por lesión.

“Me siento feliz con el resultado, lamento que Iker se haya sentido mal y deseo se recupere pronto, pero yo jugué bien, sólido con mi derecha, un poco incómodo con el revés, cosa que debo mejorar, me mantuve en un nivel constante, sin tantas dobles falta y errores. Fue un buen torneo”.

Las mujeres la participación trascendental con Sofía Canto Hurtado, al vencer en un gran partido a la jalisciense a Viviana Gómez por 6-0, 1-6 y 6-3.

“Es un triunfo que disfruto mucho porque estuvo complicado, el primer set estuve muy segura y lo dominé; en el segundo me compliqué, lo bueno es que cerré bien el tercero y logré ganar, no fue sencillo, pero me preparé muy bien".