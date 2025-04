La diputada local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nayeli Salvatori Bojalil, calificó a los niños que venden dulces en sus escuelas como “futuros extorsionadores”, luego de que autoridades federales prohibieron expender estos productos en las cooperativas escolares.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, calificó el hecho como “tráfico de dulces” del que se siente avergonzada como mamá.

“Tráfico de dulces en las escuelas y no es broma. Es increíble que nosotros como mexicanos, no concienticemos (…) Le estamos apostando a una medicina preventiva, más no curativa. ¡Ah!, pero eso sí, ¿cómo nos quejamos los mexicanos de nuestros políticos?, ¿cómo le hacemos de tos por todo?

“¿Y saben qué está pasando en las escuelas que me da vergüenza como mamá?, que ahora hay niños que venden clandestinamente dulces en la escuela.

“Apoyados por sus papás, imagínate lo que están haciendo. Yo no lo veo como un emprendimiento, lo veo como un desacato y veo a ese niño como un futuro extorsionador, un futuro transa, el que no transa no avanza”.

Nayeli Salvatori Bojalil, agregó: “No entiendo cómo como papá o mamá puedes aplaudirle a tu hijo que esté haciendo algo que es ilegal, que te parezca divertido porque solo dices: ¡Ay!, pues son dulces. ¿Qué educación le estás dando?”

“Qué tristeza y qué vergüenza me da que les parezca chistoso a muchos papás y que aplaudan que, ahora que como ya no se puede comer chatarra en las escuelas, mi hijo tiene su emprendimiento y vende chatarra a escondidas”, expresó la también “influencer”.

Apenas el 26 de marzo, la legisladora morenista tuvo un altercado con la prensa que la cuestionó sobre un video en el que mostró a los diputados “mejor vestidos” del Congreso del Estado de Puebla y en el que ella sale en primer lugar.

“Gracias por compartirlo, mientras más sigan comentando, más sigo facturando”, contestó días antes sobre este caso, a sus detractores en la red social X, antes Twitter.