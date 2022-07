El Club Puebla buscó conseguir un nuevo triunfo en el Torneo Apertura 2022, sin embargo, se topó con un Atlético de San Luis muy combativo, por lo que ambos tuvieron que conformarse con el empate sin goles en el Estadio Cuauhtémoc.

9️⃣0️⃣ minutos buscándolo, no dejamos de llegar ni de intentar en todo momento, hoy no estuvimos finos⚽️



A laburar y corregir los detalles que tuvimos hoy👊🏻 ¡Regresaremos con una mejor versión, no hay duda!🔵#LaFranjaNosUne🎽 hoy y siempre🤝🏻💙 pic.twitter.com/cwRN5pr7hw