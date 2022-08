La violencia contras las mujeres en México trastoca todos los rubros, incluso, llegan al mundo del deporte, en este caso, la Liga MX Femenil.

A través de sus redes sociales. la portera del Club América, Renata Masciarelli, denunció ser víctima de un pseudoaficionado que le envió diversos mensajes hostiles, en los que incluso, la amenazó de muerte.

La experimentada guardameta de la Liga MX Femenil denunció el hecho y también expuso los mensajes recibidos desde su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la portera del América, las amenazas surgieron tras una "burla", pero los mensajes por parte del "seguidor" subieron de tono hasta ser amenazantes.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Desde "aventarle el coche" y vigilarla, hasta "valerle que sea mujer", fueron algunas de las frases que lanzó este sujeto hacia la futbolista azulcrema.

"Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a ver la realidad".

Hasta el cierre de esta nota, ni el América, la Liga MX Femenil, ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han emitido alguna postura al respecto.

Acoso y violencia en la Liga MX Femenil, una constante

Desde la creación de la liga profesional femenil en México, en 2016, se han dado a conocer diversos casos de esta clase, incluso, recientemente la polémica en la Selección Mexicana Femenil Sub-20.

Jugadoras como Norma Palafox y Janelly Farías han denunciado en más de una ocasión la violencia digital y en los estadios que sufren por el hecho de ser futbolistas.

Otro caso apenas revelado fue el de Ramón “Chito” Villa Zevallos, quien fue destituido de Tigres y después, de Chivas por organizar asados, fiestas, tener medidas estrictas, además de sostener relaciones con jugadoras a cambio de privilegios, de acuerdo al reportaje de Beatriz Pereyra, de Proceso.

Por su parte, el periodista Ignacio "Fantasma" Suárez reveló que en el Toluca Femenil se han dado casos de acoso, pero las jugadoras no denuncian por miedo a represalías.

Con el avance de las semanas, se siguen revelando indisciplinas al interior de algunos vestidores de los clubes de la Liga MX Femenil.