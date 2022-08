La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue dando de qué hablar, pues la FIFA confirmó a través de sus redes sociales que se extenderá un día, por lo que el Mundial iniciará el próximo 20 de noviembre y no el 21, como estaba contemplado.

Con esta decisión la la Copa del Mundo Qatar 2022 iniciará con el juego inaugural entre Qatar y Ecuador en Doha. Esta modificación no altera el resto de la calendarización en el Mundial.

Para el 21 de noviembre se mantendrán los tres juegos contemplados en el Grupo A y B: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. República de Irán y Estados Unidos vs. Gales.

La duración de la primera justa mundialista en el Medio Oriente, será de 29 días, finalizando con la gran final a disputarse el domingo 18 de diciembre.

Cabe recordar que esta edición de la Copa del Mundo tuvo modificaciones conforme a su realización al cambiar sus tradicionales fechas de junio y julio y pasarlo a finales de año, esto, para evitar el abrasador calor del desierto que está por arriba de los 40 grados centígrados.

It's #100DaysToGo!



The #FIFAWorldCup will be here before we know it 🤩 pic.twitter.com/yXejRGErRD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 12, 2022

Qatar 2022 será la última Copa del Mundo que se dispute con 32 selecciones y con el formato implementado desde hace medio siglo, pues a partir de 2026, serán 48 invitados.

Partidos y horarios de la Selección Mexicana en Qatar 2022

México vs. Polonia: 22 de noviembre 10:00 a.m.*

México vs. Argentina: 26 de noviembre 13:00 p.m*

México vs. Arabia Saudita: 30 de noviembre 10:00 a.m*

*Tiempo del Centro de México