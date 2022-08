Tras culminar el parón vacacional, la Fórmula 1 regresó a la actividad para la segunda parte de la Temporada 2022 y con ello, una nueva historia del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien agregó un nuevo trofeo a su lista al quedar en segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica.

El piloto mexicano, de la escudería Red Bull Racing, logró quedarse con la segunda plaza luego de una carrera marcada por la habilidad, poderío y nivel superlativo de su compañero de escudería, Max Verstappen, quien pasó de los últimos lugares, a quedarse con el GP de Bélgica.

El arranque no fue fácil para el tapatío, pues con todo y que inició en la segunda posición, una largada en la primera vuelta le terminó costando posiciones, por lo que tuvo que ir a contracorriente.

Además, Lewis Hamilton volvió a ser protagonista de un episodio "pesado" al tener un choque ligero con Fernando Alonso, además, en la segunda vuelta, Nicholas Latifi se llevó por delante a Valtteri Bottas, causando que apareciera el Safety Car.

