México anunció su postulación oficial para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2036, o en su caso, en la edición de 2040, dependiendo de la determinación del Comité Olímpico Internacional (COI).

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), presentaron la candidatura de México para aspirar a ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

Hoy junto con el Canciller @m_ebrard anunciamos que la candidatura para realizar los @juegosolimpicos de México 2036/2040 es un hecho 👏🇲🇽.

Agradezco el respaldo del @GobiernoMX y de la @SRE_mx #MéxicoEsOlímpico #MéxicoEsCampeón

En su intervención, Marcelo Ebrard, señaló que, a diferencia de ediciones pasadas de la justa veraniega, las futuras sedes contarán con un sistema de financiamiento que protegerá a los países sedes de futuros endeudamientos y problemas de inflación, como en Grecia o Brasil.

“Ya cambió el sistema de financiamiento y no vamos a tener un problema o un impacto de endeudamiento y eso se derivó sobre todo de las lesiones de 2016 para todo el mundo, y hay un cambio de cómo se financían estos Juegos Olímpicos y segunda, un criterio de que no hagas un gasto tan grande de infraestructura".

De acuerdo con el Canciller, nuestro país tiene la capacidad suficiente para albergar el máximo evento deportivo del planeta gracias al poder económico que tiene México.

"México tiene una infraestructura deportiva considerable de manera que no tendríamos que ser grandes inversiones. México es la economía número 15 del mundo, ¿por qué no vamos a poder hacer unos Juegos Olímpicos, no veo un problema de endeudamiento porque lo que va aportar el gobierno de México es el 10 por ciento”.

Por su parte, María José Alcalá, reveló que México tiene la intención de unirse a los países que aspiran a ser sede de los Juegos Olímpicos en el marco de su centenario de vida.

“El Comité Olímpico Mexicano se siente orgulloso de que a seis meses de estar celebrando sus cien años del movimiento olímpico estemos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de unos Juegos Olímpicos en el 2036”.

México va por Juegos Olímpicos sí o sí… 2036 o 2040 🇲🇽🙌



Así lo dijo Marcelo Ebrard

¿Qué tiene que hacer México para ser aspirante a la candidatura de Juegos Olímpicos 2036?

Un punto a favor de nuestro país es que ya existió un antecedente como la edición de México 68, catalogada como la más emotiva en la historia de los Juegos Olímpicos.

En la actualidad México debe cumplir con requisitos indispensables para ser considerado por el Comité Olímpico Internacional:

Presentar un Comité de Promoción de la candidatura, el cual se revelará el próximo 30 de noviembre

Acreditar que el Comité Olímpico Mexicano puede financiar el 30% de la justa así como el 10% por parte del Gobierno de México

México analiza ser sede JJ.OO desde tiempo atrás: SRE

En la conferencia matutina del pasado 14 de octubre, Marcelo Ebrard daba detalles sobre la posibilidad de que México formara parte de la lista de ciudades sedes que competirán por la edición de 2036.

El Canciller explicó que algunas de las aspirantes son: Yakarta, Londres, Budapest, Estambul, Doha, Wuhan; quienes buscarán tomar la batuta tras las ediciones de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

El funcionario federal resaltó que entre mayor anticipación se tenga para las siguientes sedes, existe una mayor posibilidad de ser tomado en cuenta por el máximo órgano olímpico.