El defensor central del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, anunció este 3 de noviembre su retiro del fútbol profesional y este será con efecto inmediato tras finalizar el juego del próximo sábado ante el Almería en La Liga.

A través de sus redes sociales, el cuatro veces ganador de la UEFA Champions League, dio a conocer su decisión de colgar los botines y ser un aficionado más al cuadro blaugrana tras década y media defendiendo sus colores.

