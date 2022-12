Puebla terminará el 2022 con toda la emoción y adrenalina que ofrece la Nascar Mexico Series con la última fecha de la temporada 2022 en el Autóromo Miguel E. Abed.

A unos días de vivir la pasión por el deporte motor en la entidad, Intolerancia Diario pudo platicar con Regina Sirvent, quien a sus 19 años ya compite en la categoría "Nascar Challenge", donde además, ha triunfado y demostrado que el automovilismo y el deporte no son una cuestión de género.

Regina Sirvent ya tiene una historia que presumir en el deporte automotor mexicano, pues se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera Nascar y Trucks.

Antes de hablar sobre lo que será la última fecha de la Nascar México Series 2022, Regina Sirvent platicó un poco de sus inicios y el mensaje que busca darle a las niñas y niños de México a través de sus actuaciones en la pista.

Amor por las carreras, heredado y trabajado

La joven piloto del equipo Kotex- Quaker State-Water People platicó que el amor por el automovilismo surgió a partir de un tema hereditario, pues su abuelo fue piloto de Rallys e incluso, fue campeón nacional en los años 70.

"Desde chiquita crecí con la adrenalina de estar viendo las fotos de mi abuelo, escuchar sus historias, esa siempre fue una de mis pasiones".

La historia de Regina con las carreras ocurrió en un momento que considera especial: un regalo de su padre.

"Mi papá me regaló a los 9 años mi primer go kart y desde ahí me di cuenta que esto era lo que quería hacer, lo que más me gusta y empecé a trabajar fuertemente".

Inicios en la Nascar

Reggie comentó que iniciando su etapa de adolescencia, dejó en claro que el tema de las carreras no era un hobbie y buscaba ser profesional en el deporte automotor, motivo por el que a sus 14 años se integró al equipo de Dany Suárez.

"Ese sueño, desde los 14 años, cuando entré a la Nascar Mexico categoría de Trucks, me di cuenta que esto ya era una profesión y conforme creces, aumentan los objetivos y vamos subiendo la escalera".

El automovilismo no es cuestión de género

Regina Sirvent destacó que entre sus objetivos dentro de la pista es exponer que las carreras no dependen de hombres o mujeres, simplemente de personas apasionadas y profesionales dentro de la disciplina.

"El automovilismo no es de hombres o de mujeres, sino para pilotos; siempre salgo a la pista con esa mentalidad y demuestro que mientras lo seas, puedes ganar".

Para la pilota del equipo Kotex- Quaker State-Water People

En 2021, con apenas 18 años, Regina Sirvent cautivó al mundo de la Nascar al formar parte de la plantilla de pilotos.

Actualmente sigue estudiando, ya que dice que es muy importante para la formación de los jóvenes.

El programa NASCAR Drive for diversity está creado para que la marca NASCAR le pueda otorgar una beca a los pilotos jóvenes de varias partes del mundo y de las minorías en los Estados Unidos.