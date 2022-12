La Copa del Mundo Qatar 2022 vive la parte final del certamen y tendrá cuatro juegos más (semifinales, tercer lugar y gran final) que prometerán mucha emoción en el Medio Oriente.

Después de los partidos de los Cuartos de Final, los cuales dejaron sorpresas, se llega a la última semana del Mundial Qatar 2022 con los partidos de semifinales: Argentina vs. Croacia y Francia vs. Marruecos.

Argentina, que vivió una dura batalla contra Países Bajos que se empató en 120 minutos 2-2 y que se definió en tanda de penales a favor de los sudamericanos por 4-3, llega a unas semifinales de la mano de Lionel Messi y un cuadro argentino que sueña con su tercera estrella.

Croacia, la actual subcampeona del mundo, llega a su tercera semifinal mundialista y la segunda consecutiva con un plantel plagado de talento y veteranía. Los balcánicos lograron la epopeya de eliminar al máximo candidato al Mundial, Brasil, en tanda de penales tras la igualdad en 120 minutos por 1-1.

Francia, actual campeón del mundo, sigue pisando fuerte en Qatar 2022, luego de vencer 2-1 a Inglaterra en un juego marcado por el talento, el buen futbol y un penal fallado por Harry Kane en el ocaso del partido.

Finalmente, la sorpresa del Mundial, Marruecos, combinado que pocos daban algo por ellos, llega a unas semifinales tras vencer 1-0 a Portugal y Cristiano Ronaldo, quien le dijo adiós a su selección entre lágrimas.

Los marroquíes han escrito sus letras en oro al ser la primera selección africana en llegar a unas semifinales, marcando su mejor participación en un Mundial.

Para hacer más especial la presencia de Francia, Croacia, Argentina y Marruecos, la marca patrocinadora del balón oficial, presentó este fin de semana el diseño ‘Al Hilm’, que se tendrá en la última parte del Mundial de Qatar 2022.

The Dream is getting closer...#FIFAWorldCup | @adidasfootball